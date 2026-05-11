Explosión en plataforma petrolera en la costa de California provoca incendio y evacuación

De acuerdo con un informe de la Guardia Costera de EU, una explosión ocurrió en una plataforma petrolera frente a la costa del sur de California provocó este lunes un incendio y la evacuación de más de dos docenas de personas que se encontraban trabajando en la instalación.

La Plataforma Hábitat afectada, se encuentra a unos 15 kilómetros de la costa de Carpintería, en el condado de Santa Bárbara, ubicado al noreste de Los Ángeles. Veintiséis trabajadores que se encontraban en ese momento en la plataforma fueron evacuados de manera segura. El suboficial Kenneth Wiese, portavoz de la Guardia Costera de los EU, dijo que se reportaron dos heridos leves.

La USCG difundió imágenes de los equipos de emergencia lanzando potentes chorros de agua para extinguir el incendio que, según se reportó, está controlado.

La plataforma Hábitat

La plataforma Hábitat, de la que se extrae gas y petróleo hace parte del Canal de Santa Bárbara, que abarca 19 plataformas de petróleo y gas, así como numerosos yacimientos marinos. Está operada por DCOR LLC, una empresa privada de producción de petróleo y gas con sede en la costa oeste.

A diferencia de otras plataformas en la región, Hábitat es conocida por ser la única frente a la costa de California que actualmente produce exclusivamente gas natural, el cual es enviado a la Terminal de Gas Terrestre de Carpintería.

¿Es real la crisis energética en EU?

El accidente se da a pocas semanas de que el estado de California demandase al Gobierno del presidente Donald Trump por ordenar la reanudación de uso de dos oleoductos, que atraviesan las playas de Santa Bárbara y se mantienen bajo supervisión, tras un derrame de petróleo en 2015 que contaminó una de las áreas de mayor diversidad de la costa oeste de EU.

El impulso de la administración Trump para reanudar las operaciones petroleras en la costa de California está profundamente ligado a la actual situación geopolítica global. La Casa Blanca ha invocado poderes de emergencia de la era de la Guerra Fría, argumentando que el aumento de la producción nacional es un asunto de seguridad nacional.

Esta declaración de emergencia energética se fundamenta en las demandas de energía y las interrupciones en la cadena de suministro global provocadas por el reciente conflicto bélico con Irán. Sin embargo, los críticos y funcionarios estatales sostienen que EU ya produce más petróleo y gas del que consume, calificando la medida como un pretexto para expandir la perforación en alta mar.

TG