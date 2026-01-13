Este martes, un equipo especial de la Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, de acuerdo con la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La solicitud se produjo en el último día del juicio por insurrección que afronta el exmandatario en el Juzgado del Distrito Central de Seúl.

El equipo especial solicitó la pena máxima para el expresidente, aunque en la práctica es poco probable que se cumpla, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

Se espera que el juzgado dictamine sentencia a principios de febrero, según Yonhap.

El equipo de fiscales acusó a Yoon de declarar la ley marcial "con el propósito de permanecer en el poder durante mucho tiempo mediante el control del poder judicial y legislativo", y destacó la gravedad de sus actos por movilizar recursos que deberían destinarse al bien público, detalló la agencia surcoreana.

El actual Gobierno surcoreano respondió a la noticia afirmando que espera que la Justicia surcoreana falle "de acuerdo con la ley, los principios y las expectativas del público", en un comunicado recogido por Yonhap.

Yoon enfrenta cargos como dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de justicia, ayudar a un enemigo y perjurio en relación con la ley marcial que el mandatario justificó como una manera de proteger a la nación de "fuerzas antiestatales".

En total, 24 personas han sido acusadas en el caso relacionado con la imposición del estado de excepción, entre ellas el entonces primer ministro, Han Duck-soo, que será el primero en recibir sentencia a finales de enero, así como el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia y el exministro de Defensa.

Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, una medida revocada horas después por el Parlamento. Fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.

