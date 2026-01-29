Participación del FBI para capturar a Ryan Wedding era secreta: WSJ

Ryan Wedding fue detenido en una operación secreta por elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en México, lo que ha ocasionado tensión entre los gobiernos, reportó esta noche, The Wall Street Journal.

De acuerdo con el medio estadounidense, el FBI está mapeando más objetivos en México para realizar operaciones conjuntas con las autoridades mexicanas, esto, según funcionarios de mexicanos y estadounidenses.

"La participación del FBI en el operativo del 22 de enero se pretendía mantener en secreto, según declaró un funcionario estadounidense. Las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en su territorio y la participación en detenciones o redadas", dijo Wall Street.

Según los testimonios, esto es una señal de la presión de Donald Trump para evitar que ataque a los cárteles de la droga en territorio mexicano.

El pasado 23 de enero, se dio a conocer la captura del exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien Estados Unidos buscaba por tráfico de drogas, estar ligado con el Cártel de Sinaloa y lo comparó con "El Chapo" o Pablo Escobar.

¿Por qué motivo México está en desacuerdo con la aparente colaboración?

Recordemos que el pasado lunes 26 de enero, Claudia Sheinbaum, negó que Ryan Wedding fuese capturado en México por fuerzas estadounidenses. Sheinbaum puntualizó que el capo se entregó "voluntariamente" y que en el país no hay "operaciones conjuntas" en materia de seguridad con Washington.

"[Ryan Wedding] se presentó ante la embajada de EU por considerar, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega que seguir bajo persecución […]. Tiene que quedar muy claro que no hay operaciones conjuntas en México", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Además, la Mandataria defendió que agencias como el FBI deben tener "muy claras sus limitaciones", establecidas por la Constitución del país.

Con información de EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

