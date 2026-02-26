Irán y EU reportan avances en la tercera ronda de negociaciones sobre el programa nuclear

Irán y Estados Unidos finalizaron este jueves la tercera ronda de conversaciones celebradas este año para abordar el alcance y la evolución del programa nuclear iraní. El encuentro concluyó con mensajes optimistas por ambas partes y con una nueva cita ya programada, lo que, al menos por ahora, reduce la posibilidad de una acción militar por parte de Washington.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que estos diálogos indirectos han sido de los más formales y profundos sostenidos entre ambos países , y destacó que se registraron avances importantes.

A diferencia de la ronda previa, esta sesión se extendió durante aproximadamente seis horas en total —tres por la mañana y tres por la tarde—, el doble del tiempo que duraron las conversaciones anteriores.

Te puede interesar: Jaliscienses en EU piden seguridad para sus familias en el Estado tras ola de violencia

Araqchi comentó a medios de prensa de su país que en las largas horas de intercambios de ideas y mensajes hubo "buenos avances" y que "se entró seriamente en los elementos de un acuerdo”,

"En muchos asuntos nuestras posturas se han acercado, aunque todavía existen diferencias", valoró.

El mediador en estas negociaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, reportó que se había logrado un "progreso significativo".

El impulso que parecen haber tomado estas tratativas se reflejan en que continuarán a nivel de "conversaciones técnicas" el próximo lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El director general de este organismo, el argentino Rafael Grossi, estuvo por primera vez en el recinto de las negociaciones, la residencia diplomática del embajador de Omán ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Anteriormente, Grossi se había entrevistado con las delegaciones, pero antes de que las negociaciones empezaran.

A su agencia, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, le corresponderá reanudar las inspecciones de los sitios nucleares iraníes en caso de que se alcance un acuerdo.

Estados Unidos ejerce máxima presión sobre Irán desde principios de año, con la revuelta ciudadana en ese país que fue violentamente sofocada por las fuerzas de seguridad , un episodio en el que el propio Gobierno iraní ha reconocido que causaron miles de muertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado un importante despliegue aeronaval en torno a Irán como un mensaje de que sus amenazas de atacar eran serias en caso de que no se llegue a un arreglo por la vía diplomática.

También puedes leer: Hillary Clinton niega haber tenido relación o conocimiento de los delitos de Epstein

En el corazón de estas negociaciones está un programa nuclear que Irán afirma tiene únicamente fines civiles, pero que Washington quiere restringir al máximo para evitar que Teherán tenga la capacidad de producir armamento atómico.

Para ello, Estados Unidos le reclama también que entregue lo que se calcula son más de 400 kilogramos de uranio enriquecido mucho más allá de lo que justifica un uso civil, lo que Irán descarta.

Asimismo, Irán se esfuerza por mantener al margen de estas negociaciones su programa de misiles balísticos, que considera que en caso de ser abordado, debería serlo en una negociación separada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP