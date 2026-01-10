Oposición venezolana reporta 11 liberados

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que hasta el viernes, únicamente ha podido confirmar 11 excarcelaciones, sin precisar nombres, por lo que exigió la liberación de todos los presos políticos, cuya cifra —según dos ONG de ese país— oscila entre 800 y mil.

A través de su cuenta en la red social X, la PUD indicó que no ha recibido “ningún reporte de nuevas liberaciones”, después de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara nuevas excarcelaciones.

El líder opositor Edmundo González Urrutia, cuyo yerno está preso en Venezuela, se refirió a las informaciones contradictorias que están circulando sobre las identidades de los presos que el régimen pretende liberar en las próximas horas y dijo “no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros”.

González Urrutia, que la oposición venezolana considera el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y que vive exiliado en España desde el pasado mes de septiembre, difundió en su cuenta de X una grabación en la que aparece junto a una fotografía de su yerno Rafael Tudares, detenido el pasado 7 de enero de 2025.