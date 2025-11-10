Las autoridades de la India investigan la explosión de un vehículo en el centro de Nueva Delhi, cerca del turístico Fuerte Rojo, que al menos mató este lunes a ocho personas e hirió a otras quince.

El suceso se produjo poco antes de las 19:00 horas (13:30 GMT) en la capital india.

La policía informó de que la detonación se produjo dentro de un vehículo que circulaba junto a un semáforo en rojo en las proximidades del Fuerte Rojo, junto a una estación de metro, en una de las zonas más concurridas de la capital india.

Por el momento, las autoridades indias mantienen abiertas todas las hipótesis respecto a la explosión, según detalló en una conferencia de prensa el ministro del Interior de la India, Amit Shah.

"Mantenemos todas las hipótesis abiertas e investigamos desde todos los ángulos. Es muy difícil determinar la causa del incidente. Hasta que las muestras recuperadas en el lugar de la explosión sean analizadas por el Laboratorio Forense y la Guardia Nacional es difícil pronunciarse al respecto", dijo Shah tras ser preguntado por se trató de un ataque terrorista.

"No descartamos ninguna hipótesis e investigaremos todas las posibilidades con determinación", añadió el ministro.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció, en un mensaje en su perfil de X, sus condolencias a los familiares de los fallecidos y aseguró que revisó la situación con su equipo.

Las autoridades indias interrogan a dos personas relacionadas con la propiedad del vehículo para intentar trazar quien era su dueño actualmente.

La explosión inicial se extendió a varios vehículos, según las imágenes difundidas por los medios de comunicación y en las redes sociales.

