Norirlandeses se manifiestan contra crímenes racistas

Miles de manifestantes se congregaron en Belfast para denunciar a los alborotadores antiinmigrantes que incendiaron viviendas y vehículos a principios de semana tras un brutal apuñalamiento atribuido a un solicitante de asilo.

La manifestación antirracista se produjo después de noches de violencia incendiaria en partes de Irlanda del Norte, tras el arresto de un hombre de 30 años originario de Sudán, acusado de intento de asesinato en un apuñalamiento que dejó a un hombre parcialmente ciego.

Las protestas se tornaron violentas cuando grupos de hombres enmascarados prendieron fuego a varias viviendas que creían que albergaban a inmigrantes, incendiaron un autobús y arrojaron ladrillos, botellas y bombas incendiarias a la policía. Más de dos docenas de personas quedaron sin hogar y 12 agentes resultaron heridos en lo que las autoridades calificaron de “brutal”.

“Basta con que una persona que no sea blanca y cometa un delito para que se reavive ese fuego del racismo”, dijo Elaine Crory a la multitud reunida frente al Ayuntamiento de Belfast.

Manifestantes pacíficos portaban carteles que decían: “El problema es la maldad y la violencia, no la raza”, “Tu racismo no es patriotismo” y “Protejan a las personas, no los prejuicios”.

“Ustedes son el Belfast que yo represento”, dijo la alcaldesa, Róis-Máire Donnelly, quien también afirmó haber recibido amenazas de muerte.

“Belfast se opone al racismo”, “Combatamos el racismo, construyamos la solidaridad” o “El odio es la única amenaza para nuestras calles”, se podía leer en numerosas pancartas.

Los recién casados Cara Bell y Matthew Richardson comentaron que fue una feliz coincidencia salir de casarse en el Ayuntamiento y sumarse a la protesta pacífica después de los actos de violencia que presenciaron a principios de semana.

“Es importante señalar que cosas como lo de hoy realmente muestran que este no es el sentir general de la gente en Belfast”, declaró Bell, y añadió que fue “una semana en la que has visto lo peor de la humanidad y lo mejor de la humanidad en Belfast”.

Pese a los llamados a la calma por parte de las autoridades y de la familia de la víctima, se culpó a figuras de ultraderecha y antiinmigrantes de avivar protestas en varios lugares del Reino Unido a principios de semana.

La policía informó que los disturbios en Glasgow, Escocia, tuvieron como objetivo a minorías y atemorizaron a fieles en una mezquita, que entró en confinamiento.

Un grupo antirracista reunió a miles de personas el sábado para recuperar las calles de Glasgow y “plantar cara a la ultraderecha”.

El grupo se encontró con un contingente mucho más pequeño, compuesto en su mayoría por hombres, que al parecer hizo saludos nazis y lanzó consignas antimusulmanas.

El grupo antirracista coreó: “Escoria nazi, fuera de nuestras calles”.

“Estoy conmocionada, realmente conmocionada”, declaró Hilary Hunter, de 63 años, durante la jornada de protestas celebrada frente al ayuntamiento de Belfast y convocada por la asociación Unite Against Racism.

Los últimos días “nos devuelven a las horas oscuras”, dijo en referencia a los actos violentos entre republicanos, mayoritariamente católicos, y unionistas protestantes hasta 1998.

Una mujer grita consignas contra las manifestaciones xenófobas que durante la semana ocurrieron en Belfast. EFE/M. Hurson

SABER MÁS

El delito que encendió la chispa en las calles del corazón de Irlanda

El martes por la noche estallaron disturbios en barrios mayoritariamente unionistas de Belfast tras la difusión del video de un ataque con cuchillo a un hombre, un día antes.

El sospechoso del ataque con cuchillo, Hadi Alodid, un sudanés de 30 años, fue acusado el miércoles de intento de asesinato y compareció ante un juez.

Permanece en detención hasta su próxima comparecencia el 8 de julio.

Irlanda del Norte ya fue escenario de manifestaciones antiinmigrantes en 2025 y 2024, al igual que otras regiones del Reino Unido, donde la cantidad de delitos contra minoría por motivos raciales ha crecido en años recientes.

Un autobús de transporte público incendiado, entre las imágenes que dejaron eco en Irlanda por las protestas contra migrantes. AFP

Cronología

Junio de 2025. Oleada de ataques contra familias migrantes en Belfast. Durante varios días se registraron incendios provocados, daños a viviendas y vehículos, ventanas destruidas y amenazas contra residentes extranjeros en distintos barrios de esa ciudad.

Agosto de 2024. En Belfast se produjeron ataques contra viviendas de inmigrantes, vehículos y negocios tras una ola de disturbios que afectó varias ciudades británicas. Un hombre fue brutalmente golpeado en un ataque investigado como crimen de odio racial.

Junio de 2021. Dos hombres irrumpieron en un bloque de apartamentos ocupado por residentes extranjeros y cometieron una agresión considerada racialmente motivada. El caso cobró notoriedad cuando los responsables fueron condenados a prisión en 2024.