En un mensaje dirigido a la nación, difundido desde su cuenta en X, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, calificó los acontecimientos recientes como un punto de inflexión en la historia del país , aunque advirtió que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar una verdadera normalización democrática.

González reconoció que la salida de Nicolás Maduro del poder y su sometimiento a la justicia marcan un nuevo escenario político, pero enfatizó que este hecho “no sustituye las tareas fundamentales que siguen pendientes”.

Durante su mensaje, hizo un llamado a la liberación de todos los presos políticos, recordando que “ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, a quienes calificó como “rehenes de un sistema de persecución”.

Reiteró que la legitimidad de su gobierno proviene del voto popular expresado el 28 de julio de 2024, asegurando que “ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado”.

González, quien se definió como el “presidente de los venezolanos” y “comandante en jefe”, convocó a la unidad nacional como vía para sanar heridas, promover el reencuentro y garantizar que el poder nunca más sea utilizado contra el pueblo. “Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad”, subrayó.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH— Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

Asimismo, instó a los cuerpos de seguridad a actuar conforme a la Constitución y al mandato soberano, recordándoles que “su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”.

El mandatario electo cerró su mensaje con un tono esperanzador: “El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos”.

EE