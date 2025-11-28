Nicolás Maduro buscaría exiliarse en Turquía, reporta The Washington Post

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, podría exiliarse en Turquía en caso de una invasión terrestre o cualquier otra operación por parte de Estados Unidos, reveló el Washington Post.

El medio estadounidense consultó a expertos en la materia que señalaron que el mandatario podría refugiarse en aquel país, debido a la buena relación que mantiene con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Según el medio, cuando Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela tras las elecciones de 2024, el Ejecutivo turco fue de los pocos líderes extranjeros que le llamó, y cuando Erdogan tomó posesión para un tercer mandato en 2023, Maduro voló desde Caracas para estar presente en la ceremonia de su compañero líder, al que ha llamado su "hermano".

Desde entonces, ambos gobiernos han intercambiado numerosas visitas en los últimos años, además de que firmaron acuerdos estratégicos y han mantenido una relación comercial saludable.

Expertos consultados por el periódico norteamericano, afirman que Maduro elegiría ese país como un posible refugio en caso de huir.

La manera difícil, según ha dicho Trump, implica el uso de las enormes fuerzas navales y aéreas estadounidenses que ha reunido en el Caribe, cerca de la costa de Venezuela, para intentar capturarlo o destruir la voluntad de lucha de su ejército.

"Turquía es el lugar perfecto para él", afirmó una persona familiarizada con las deliberaciones de la administración sobre las operaciones actuales cerca de Venezuela. Maduro "confía en Erdogan... [y] Erdogan tiene buenas relaciones con Trump... Al final del día, ¿cuáles son los resultados realistas y aceptables? Obviamente, la gente está pensando en ello, trabajando en ello".

Según esta persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar en nombre de la administración, un posible acuerdo de exilio en Turquía para Maduro podría incluir "garantías", presumiblemente para asegurar que no sería extraditado a Estados Unidos, donde está acusado de tráfico de drogas, corrupción y narcoterrorismo, con una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza.

Cuando se le preguntó si se estaba discutiendo o se había discutido el exilio de Maduro a Turquía, o si Trump, como dijo el martes, "podría hablar" con el venezolano directamente, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, respondió "sin comentarios". La embajada turca en Washington no respondió a las preguntas del Washington Post.

El gobierno venezolano ha desmentido los repetidos informes de que Maduro está considerando el exilio . En un discurso pronunciado este martes ante sus seguidores en Caracas, Maduro dijo que los venezolanos tenían que ser "capaces de defender cada centímetro de esta tierra bendita de cualquier tipo de amenaza o agresión imperialista", y prometió que "daría todo" por esa causa.

