El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes la dimisión de su jefe de gabinete, Andrí Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran esta mañana el apartamento y la oficina de Yermak en el marco de una de sus investigaciones.

"No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania", dijo Zelenski en un discurso a la nación en el que anunció una remodelación de la oficina presidencial.

"El jefe de la oficina, Andrí Yermak, ha presentado su dimisión", explicó el presidente ucraniano, que agregó que este sábado mantendrá consultas con posibles sustitutos de Yermak.

Andrí Yermak estaba considerado el hombre más poderoso del país después del propio Zelenski, al que algunos de sus colaboradores más cercanos y diputados de su propio partido habían pedido el cese de su jefe de gabinete.

Medios ucranianos aseguran que los registros de las autoridades anticorrupción a Yermak están relacionados con su posible implicación en la supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica ucraniana expuesta este mes.

La trama estaría liderada por un exsocio empresarial de Zelenski y habría contado con la participación de varios ministros.

Zelenski anunció también en su discurso a la nación de este viernes que el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, seguirán integrando la delegación ucraniana en la reunión para avanzar hacia un final negociado de la guerra prevista para "el futuro más próximo" con emisarios de Estados Unidos.

En la delegación —que hasta ahora estaba encabezada por Yermak— habrá también representantes del Ministerio de Exteriores y de los servicios de inteligencia ucranianos, agregó Zelenski.

La salida de Andrí Yermak representa el final de una era para la administración del presidente Zelenski

Durante toda la guerra, Yermak ha sido la figura con más poder en Ucrania después del presidente, hasta el punto de que muchos le consideraban como el primer ministro de facto y el principal responsable de representar al país en el extranjero por encima del ministro de Exteriores.

Aunque la Oficina Anticorrupción (NABU) ucraniana no ha aclarado por ahora en relación a qué caso ha efectuado los registros a Yermak, medios de Kiev los vinculan a su posible implicación en la trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica, conocida en el país como el 'caso Midas'.

La trama —que fue destapada por la NABU este mes y provocó un terremoto político— estaría liderada por el exsocio empresarial de Zelenski, Timur Mindich, que habría utilizado su influencia sobre el extitular de Energía y otros ministros ya despedidos para lucrarse obligando a pagar sobornos a cambio de acceso a contratos con la empresa.

Según ha salido en la luz, Yermak es mencionado en las conversaciones interceptadas con el alias de Alí Babá que se le dio por las iniciales de su nombre y su patronímico, Andrí Borísovich. Por el momento no ha trascendido en calidad de qué aparece en las grabaciones y la NABU no ha declarado públicamente que tenga intención de imputarle.

Nada más saltar este escándalo que implica a parte del círculo más cercano al presidente, numerosos colaboradores de Zelenski y diputados de su propio partido le pidieron que prescindiera de Yermak para capear el temporal.

El presidente desoyó esos consejos en un primer momento, y la conmoción que provocaron en Ucrania las demandas rusas —de que Ucrania se retire del territorio que aún controla en su región del Donbás y que renuncie a cualquier tipo de protección en la posguerra de los países de la OTAN— incluidas en el plan de paz de la Casa Blanca desplazaron la atención hacia las negociaciones con EU.

Pero los registros de la NABU a Yermak el viernes por la mañana volvieron a poner en el disparadero al hombre de confianza de Zelenski, que ha dado finalmente su brazo a torcer y ha elegido disociarse de su colaborador más fiel.

