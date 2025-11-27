En Hong Kong prosiguen las operaciones de rescate y búsqueda de desaparecidos tras el incendio del complejo residencial Wang Fuk Court, uno de los episodios más graves ocurridos en la excolonia británica en décadas.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, afirmó en la tarde local de este jueves que los incendios en las siete torres afectadas ya están "totalmente bajo control". Las llamas comenzaron a propagarse en la tarde local de este miércoles en el complejo, que cuenta con mil 984 viviendas que albergan a unos 4 mil residentes.

El secretario de Seguridad afirmó que la propagación del incendio fue "inusualmente rápida"

El secretario de Seguridad, Chris Tang, afirmó que las primeras pesquisas muestran que la propagación del fuego fue "inusualmente rápida". El nivel de alarma era 1, pero escaló en pocos minutos hasta el nivel 4, el segundo más grave. Una residente hongkonesa declaró a medios locales: "Los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos".

Lee también: Van 75 muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años

El andamiaje de bambú, habitual en la excolonia británica —donde se emplean entramados fijados con cuerdas plásticas y recubiertos por mallas protectoras—, pudo haber actuado como un acelerante.

El complejo residencial, situado en el distrito de Tai Po, se hallaba en proceso de reforma de sus fachadas exteriores en el momento del siniestro. Según la prensa local, la rehabilitación estaba valorada en 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36.6 millones de euros) y se trataba de una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes desde 2024.

Ha reavivado el debate sobre su seguridad

El incendio en Hong Kong ha reavivado el debate sobre su seguridad. Estas instalaciones permiten envolver rápidamente edificios de varias decenas de pisos, pero también han sido objeto de atención por su comportamiento ante incendios y por la dificultad de supervisar su calidad y su origen en cada obra.

Las planchas de poliestireno expansivo empleadas para sellar ventanas y aislar fachadas contribuyeron a la agresividad del fuego. Se trata de materiales altamente inflamables cuya presencia ha sido confirmada por las autoridades. Expertos locales han atribuido a este material la rápida propagación de las llamas.

Policía detuvo a dos directores y a un consultor de ingeniería

La Policía detuvo a dos directores y a un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras, investigados por presunto homicidio imprudente ante el posible uso de materiales que potencian la propagación del incendio.

Te puede interesar: Israel bombardea el sur del Líbano en el aniversario del alto el fuego

Mientras continúa la investigación, agentes locales registraron asimismo desde este miércoles las oficinas de la empresa administradora del complejo y la vivienda de uno de los sospechosos.

Se investiga si en las obras hubo prácticas irregulares o “corruptas”

La Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) hongkonesa abrió una pesquisa para determinar si en la gestión de las obras se produjeron prácticas irregulares o "corruptas", tras detectarse elementos que han suscitado un "amplio interés" entre la población.

El incendio vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de una de las ciudades más densas del mundo, con unos 7.5 millones de habitantes. En la urbe, que cuenta con la mayor concentración de rascacielos del planeta, miles de personas viven en torres de gran altura, donde cualquier fallo de materiales o diseño puede multiplicar el impacto de un siniestro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS