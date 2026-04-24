De voz de Netanyahu, Israel asegura que mantiene “libertad de acción” en Líbano, luego de haber sostenido una “excelente conversación” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tuve una excelente conversación con el presidente Trump. Está ejerciendo una fuerte presión sobre Irán, tanto económica como militarmente. Estamos trabajando en plena cooperación", dijo Nentayahu en una declaración grabada.

Inmediatamente después abordó con brevedad la situación en Líbano y afirmó: "Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano, y tenemos claro que Hizbulá está intentando sabotearla. Mantenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza, incluidas las emergentes. Atacamos ayer y atacamos hoy".

Israel emite orden de evacuación

Horas antes, el Ejército israelí había emitido una orden de evacuación para los habitantes de Deir Amas (Líbano), municipio en el distrito de Tiro (suroeste del país), ante un ataque inminente de las Fuerzas de Defensa de Israel "debido a la actividad terrorista de Hizbulá".

Esta orden de evacuación llegaba después de la prórroga de 3 semanas del alto el fuego anunciada horas atrás por Trump, tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

El de Deir Amas no era el primer ataque israelí de este viernes en Líbano, pues Israel ya había ejecutado otro contra un lanzacohetes que supuestamente había sido utilizado por Hizbulá contra la aldea israelí fronteriza de Shtula.

Además, durante la mañana de este viernes, también se activaron las alarmas en varias zonas del norte de Israel, donde, según el Ejército, penetró un dron de Hizbulá que fue interceptado con éxito.

Las FDI también comunicaron que uno de sus drones fue derribado en el sur del Líbano tras el lanzamiento de un misil tierra-aire de pequeño calibre por parte de Hizbulá.

En las negociaciones en Washington de este jueves -tras las que el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo que el alto el fuego "no es del 100%"- el grupo chií Hizbulá estuvo ausente.

Por su parte, el Gobierno libanés rechazó que Irán actúe en su nombre en los contactos que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y optaron por un diálogo directo con Israel, opción que Hizbulá descarta.

Datos oficiales sobre la guerra en Líbano

La milicia chií entró en el conflicto regional en respuesta la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que provocó que el Estado hebreo respondiera con aún mayor contundencia contra Líbano, provocando 2 mil 294 muertos y 7 mil 544 heridos en siete semanas, según datos oficiales.

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OB