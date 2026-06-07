Netanyahu afirma que Israel controlará pronto el 70 % de la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que las fuerzas israelíes controlarán "en breve" el 70 % del territorio de la Franja de Gaza. Sus declaraciones se producen cuando están por cumplirse ocho meses del alto el fuego mediado por Estados Unidos, acuerdo que contemplaba que Israel mantuviera bajo su control únicamente hasta el 53 % del enclave palestino.

"En este momento tenemos bajo control más del 60 % de la Franja y pronto llegaremos al 70 %", afirmó Netanyahu al inicio de la reunión de su gabinete, de acuerdo con un video difundido por su oficina. Durante su intervención, el mandatario también hizo referencia a las operaciones militares israelíes en Líbano, pese a la tregua anunciada esta semana.

Israel estaría “reprimiendo a Hamás en todos los flancos”

Sobre la Franja de Gaza, donde el acuerdo de tregua firmado el 11 de octubre de 2025 estipulaba que Israel se replegaría hasta la llamada línea amarilla conservando así el control del 53 % del territorio, Netanyahu indicó que está "reprimiendo a Hamás en todos los flancos".

"No les permitimos armarse ni atacarnos, y también estamos eliminando a sus altos mandos", añadió.

El primer ministro ya afirmó hace días que había ordenado el Ejército hacerse con el control del 70 % de la Franja, en violación del alto el fuego pactado, dejando así a dos millones de gazatíes malviviendo hacinados en un estrecho espacio entre las tropas israelíes y el mar.

En los últimos meses, el Ejército ya ha ido ampliando su control territorial en Gaza mediante el desplazamiento de la denominada línea amarilla y la creación de la línea naranja, que extiende el área bajo coordinación militar en torno a un 11 % adicional.

Netanyahu también se refirió este domingo al Líbano, que las tropas israelíes siguen atacando mientras continúan también los ataques de Hizbulá al norte de Israel, todo ello a pesar del alto el fuego anunciado esta semana entre los gobiernos israelí y libanés -que no suscribió el grupo armado chií-.

"Estamos completando la eliminación de las aldeas terroristas cercanas a la frontera. Las estamos atacando con contundencia y sabemos que Hizbulá está en retirada", dijo sobre las localidades del sur del Líbano, donde las tropas israelíes mantienen una invasión terrestre alegando que quieren acabar con el grupo chií.

El primer ministro mencionó asimismo el ataque ocurrido este domingo en el centro de Israel, donde un hombre residente en una ciudad árabe de la zona abrió fuego contra civiles y mató a un hombre e hirió a cinco personas más, antes de ser abatido.

"Esta mañana, un terrorista atroz salió, llegó a Kojav Yair y, por desgracia, logró, antes de ser abatido, asesinar a un ciudadano israelí e herir a otros", dijo tras felicitar a los servicios de emergencias y a la policía por su respuesta.

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NA