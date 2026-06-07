Un potente terremoto de magnitud 7.8 estremeció este lunes el sur de Filipinas, dejando al menos una persona fallecida, cuatro lesionadas y severos daños en diversas zonas de la isla de Mindanao, informaron autoridades locales.El movimiento telúrico también provocó el colapso de edificios y viviendas, además de generar alertas de tsunami en varios países de la región del Pacífico.De acuerdo con reportes preliminares de los cuerpos de emergencia, el balance de víctimas podría aumentar conforme avancen las labores de evaluación y rescate en las áreas afectadas.Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro en el mar, a una profundidad aproximada de 35 kilómetros, cerca de la isla de Mindanao, una de las regiones más pobladas del sur de Filipinas.Minutos después del terremoto principal, la zona registró una réplica de magnitud 6.1, lo que incrementó la preocupación entre la población y las autoridades. Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran importantes daños estructurales en distintos puntos de la región.Videos compartidos por habitantes captaron el momento en que parte de un centro comercial colapsó en Ciudad General Santos. Otras grabaciones también evidenciaron el derrumbe de un edificio escolar, mientras testigos expresaban desesperación ante la magnitud de los daños.Autoridades locales informaron que varias viviendas sufrieron afectaciones severas y que continúan las inspecciones para determinar el alcance real de la emergencia. Tras el terremoto, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia por posibles olas peligrosas que podrían impactar diversas costas durante las horas posteriores al sismo.La alerta incluyó zonas costeras de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.Por su parte, Japón activó una alerta preventiva para gran parte de su litoral ante la posibilidad de oleajes cercanos a un metro de altura. Ante el riesgo de tsunami, las autoridades de Indonesia ordenaron la evacuación de comunidades ubicadas en áreas costeras del norte del país.Los equipos de protección civil y emergencia permanecen en vigilancia constante para monitorear la evolución del fenómeno y coordinar posibles acciones adicionales. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó la suspensión de clases en diversas zonas afectadas de Mindanao y pidió a los habitantes de las regiones costeras trasladarse de inmediato a lugares seguros.El mandatario exhortó a la población a no esperar una orden adicional para evacuar y priorizar su seguridad ante el riesgo de olas derivadas del terremoto.Mientras continúan las evaluaciones de daños, los equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas más afectadas para atender a los damnificados y verificar posibles afectaciones adicionales provocadas por las réplicas. EE