Un potente terremoto de magnitud 7.8 estremeció este lunes el sur de Filipinas , dejando al menos una persona fallecida, cuatro lesionadas y severos daños en diversas zonas de la isla de Mindanao, informaron autoridades locales.

El movimiento telúrico también provocó el colapso de edificios y viviendas, además de generar alertas de tsunami en varios países de la región del Pacífico.

De acuerdo con reportes preliminares de los cuerpos de emergencia, el balance de víctimas podría aumentar conforme avancen las labores de evaluación y rescate en las áreas afectadas.

Epicentro se ubicó frente a la costa de Mindanao

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro en el mar, a una profundidad aproximada de 35 kilómetros, cerca de la isla de Mindanao, una de las regiones más pobladas del sur de Filipinas.

Minutos después del terremoto principal, la zona registró una réplica de magnitud 6.1, lo que incrementó la preocupación entre la población y las autoridades.

��Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Filipinas este domingo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.



El sismo tuvo su epicentro en la isla de Mindanao y una profundidad de 10 kilómetros, según GFZ. pic.twitter.com/cYXSf7NZaS— Azucena Uresti (@azucenau) June 8, 2026

Reportan edificios y viviendas derrumbadas

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran importantes daños estructurales en distintos puntos de la región.

Videos compartidos por habitantes captaron el momento en que parte de un centro comercial colapsó en Ciudad General Santos.

Otras grabaciones también evidenciaron el derrumbe de un edificio escolar, mientras testigos expresaban desesperación ante la magnitud de los daños.

Autoridades locales informaron que varias viviendas sufrieron afectaciones severas y que continúan las inspecciones para determinar el alcance real de la emergencia.

Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

Emiten alertas de tsunami en varios países

Tras el terremoto, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia por posibles olas peligrosas que podrían impactar diversas costas durante las horas posteriores al sismo.

La alerta incluyó zonas costeras de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Por su parte, Japón activó una alerta preventiva para gran parte de su litoral ante la posibilidad de oleajes cercanos a un metro de altura.

����❗️ Un terremoto de 8.2 grados sacudió Filipinas, provocando el colapso de edificios y escenas de pánico.



�� Autoridades investigan daños y se esperan víctimas fatales.



�� Equipos de emergencia trabajan en rescate y atención. #Filipinas #Terremoto #NoticiasInternacionales pic.twitter.com/sE75iLStj7— EVTVNoticias (@Estebanvidal10) June 8, 2026

Indonesia ordena evacuaciones preventivas

Ante el riesgo de tsunami, las autoridades de Indonesia ordenaron la evacuación de comunidades ubicadas en áreas costeras del norte del país.

Los equipos de protección civil y emergencia permanecen en vigilancia constante para monitorear la evolución del fenómeno y coordinar posibles acciones adicionales.

WATCH: Mall crumbles in General Santos City (Gensan) after major earthquake in Philippines pic.twitter.com/Os9KXLFhk9— Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

Presidente de Filipinas llama a la población a resguardarse

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó la suspensión de clases en diversas zonas afectadas de Mindanao y pidió a los habitantes de las regiones costeras trasladarse de inmediato a lugares seguros.

El mandatario exhortó a la población a no esperar una orden adicional para evacuar y priorizar su seguridad ante el riesgo de olas derivadas del terremoto.

Mientras continúan las evaluaciones de daños, los equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas más afectadas para atender a los damnificados y verificar posibles afectaciones adicionales provocadas por las réplicas.

❗️PRIMERAS IMÁGENES❗️



Un terremoto de magnitud 7,8 se ha registrado en las Filipinas, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. https://t.co/Bjqz7USIRn pic.twitter.com/1XE4cUonOQ— Sepa Más (@Sepa_mass) June 8, 2026

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