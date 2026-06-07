Las autoridades de Guatemala informaron la detención de dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha durante un operativo desarrollado en el municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa.

La acción fue encabezada por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, quienes realizaron un allanamiento en la aldea San Juan Arana como parte de una investigación relacionada con actividades delictivas en la región.

Identifican a los detenidos

Los capturados fueron identificados como Alexis Emanuel Lemus Pineda, de 19 años, conocido con el alias de "Seco", y Oseas de Jesús Salvador Parada, de 34 años, apodado "Chuz" o "Chusito".

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), Salvador Parada cuenta con antecedentes penales y habría estado en prisión en 2011 por un caso relacionado con homicidio.

Decomisan arsenal durante el cateo

Durante la diligencia, las fuerzas de seguridad localizaron un importante arsenal compuesto por armas de fuego, municiones y equipo táctico.

Entre los objetos asegurados se encuentran cinco pistolas Glock, una pistola IWI Masada, un fusil, una subametralladora, 11 cargadores y más de 300 cartuchos de distintos calibres.

Asimismo, fueron decomisados cuatro chalecos antibalas, siete teléfonos celulares y cuatro placas vehiculares presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Hallan un fusil AK-47 en vehículo con reporte de robo

Las autoridades también reportaron el hallazgo de un fusil AK-47 dentro de un automóvil Hyundai color rojo.

Las investigaciones preliminares revelaron que la unidad contaba con reporte de robo desde el pasado 4 de abril en el municipio de Villa Nueva.

Además, los agentes detectaron que las placas colocadas en el vehículo correspondían a otro automóvil con características similares, por lo que continúan las indagatorias para determinar su posible utilización en hechos delictivos.

También aseguraron una camioneta y un machete

Como parte de las inspecciones realizadas durante el operativo, los investigadores revisaron una camioneta Nissan color beige, donde localizaron un machete.

Todo el material asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para su análisis e incorporación a la carpeta de investigación.

Investigan su posible participación en diversos delitos

La Policía Nacional Civil informó que ambos detenidos son investigados por su presunta participación en diversos hechos delictivos cometidos en distintos municipios del departamento de Santa Rosa.

Las autoridades continúan recabando evidencias para determinar el alcance de sus actividades y posibles vínculos con estructuras criminales que operan en la zona.

El operativo forma parte de las acciones que mantienen las fuerzas de seguridad guatemaltecas para combatir a las pandillas y reducir los índices de violencia relacionados con grupos delictivos organizados.

EE