El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, calificándolo como un alto el fuego bilateral, condicionado a la apertura total, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.

A través de Truth Social, Trump explicó que la medida se tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron frenar la ofensiva militar prevista.

El mandatario señaló que Irán presentó un plan de 10 puntos que considera una “base viable” para alcanzar un acuerdo de paz, y aseguró que ambas partes ya avanzan en la mayoría de los temas en disputa.

Una pausa estratégica: Ana María Vázquez

Para la analista Ana María Vázquez, la decisión debe interpretarse como un movimiento táctico más que una solución definitiva, ya que permite a Estados Unidos ganar margen político y militar.

El Estrecho de Ormuz se mantiene como un eje estratégico debido a su relevancia en el transporte mundial de petróleo y gas, lo que impacta directamente en los precios internacionales y la estabilidad regional.

Mensaje de control desde Washington: Antonio Gil Fons

El especialista Antonio Gil Fons afirmó que la tregua busca proyectar control por parte de Estados Unidos, aunque advirtió que estos periodos pueden ser utilizados para reposicionar fuerzas.

El papel de Pakistán como mediador refleja que el conflicto ha dejado de ser exclusivamente bilateral , involucrando a más actores preocupados por una posible escalada.

Futuro del acuerdo depende de Irán

Expertos coinciden en que la credibilidad del anuncio dependerá de que Irán reabra el Estrecho de Ormuz y mantenga la estabilidad en la zona, de lo contrario, la tregua podría romperse rápidamente.

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