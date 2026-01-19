Ecuador inaugura un centro de inteligencia marítima y portuaria contra el tráfico de drogas

El Gobierno de Ecuador inauguró este lunes un nuevo centro de inteligencia enfocado a combatir al el tráfico de drogas y al crimen organizado, con especial énfasis en la vigilancia del ámbito marítimo y portuario. La instalación se encuentra en la ciudad costera de Guayaquil, uno de los principales puntos estratégicos utilizados para el tráfico de drogas con destino principalmente a Europa y Estados Unidos.

Con la puesta en marcha de este centro, que forma parte del proyecto EUFORT-EC impulsado por la Unión Europea, el gobierno del presidente Daniel Noboa afirmó que su objetivo es adelantarse a las acciones delictivas.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en estas instalaciones se concentrará información que será recopilada, procesada y convertida en inteligencia estratégica y operativa, enfocada especialmente en áreas donde el crimen organizado intenta infiltrarse en rutas marítimas, cargas comerciales y operaciones logísticas.

El Golfo de Guayaquil es una zona frecuentada por bandas criminales. X /@DefensaEc

La autoridad señaló que esta capacidad permitirá fortalecer la prevención y el combate a las redes criminales que operan en estos puntos clave.

"El análisis de información operacional permitirá identificar patrones, riesgos y amenazas en tiempo real, fortaleciendo la toma de decisiones y la ejecución de acciones más efectivas contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos", añadió la cartera de Estado.

El acto estuvo encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg; el de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos; la embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Jekaterina Doródnova; y los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Durante la ceremonia, la Armada y la Policía suscribieron memorandos de entendimiento con el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), un centro europeo de referencia en la lucha antidrogas, con el objetivo de "formalizar el intercambio de información y fortalecer la cooperación operativa internacional", de acuerdo con el comunicado.

El presidente Daniel Noboa afirmó que su objetivo es adelantarse a las acciones delictivas. X /@DefensaEc/@DefensaEc

Personal especializado de estas dos fuerzas de seguridad nacional trabajará de manera coordinada en este centro, con el objetivo de reforzar las operaciones especialmente en el Golfo de Guayaquil, una zona que es utilizada por los buques mercantes que salen desde los puertos de la ciudad y que es frecuentada por bandas criminales que buscan introducir cada vez más droga en los cargamentos.

En 2025, Ecuador decomisó 214 mil 53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294 mil 61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.



