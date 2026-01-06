Delcy Rodríguez anuncia duelo de siete días por víctimas de ataques en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este martes siete días de duelo nacional en honor a los jóvenes a quienes calificó como “mártires”, al asegurar que murieron en defensa del país y del presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, el sábado pasado durante un ataque de fuerzas estadounidenses en Caracas y en tres entidades cercanas.

Durante una visita a una comuna de la capital, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez sostuvo que estos jóvenes “entregaron su vida por Venezuela y por la defensa del presidente Nicolás Maduro”, y afirmó que su sacrificio merece el reconocimiento del Estado.

La mandataria encargada expresó que las imágenes de los fallecidos le causaron un profundo impacto emocional y señaló que, a su juicio, murieron por principios que consideró fundamentales para la República. No obstante, hasta el momento no se ha precisado la cifra total de víctimas mortales derivadas de los ataques.

Por su parte, las autoridades venezolanas tampoco han ofrecido información oficial sobre el número de heridos, personas afectadas ni sobre la magnitud de los daños ocasionados por las acciones militares de Estados Unidos en Caracas y en los estados Miranda, La Guaira y Aragua.

Hasta el momento, solo se han confirmado 24 muertes del Ejército venezolano y 32 militares cubanos que el Gobierno de la isla identificó el domingo.

Este martes, además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a los 24 soldados del Ejército.

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció en esta misma jornada la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.



Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que murieron 80 personas en la operación en Venezuela, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque el presidente Donald Trump no quiso confirmar las cifras.

El lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció durante los ataques.

Más temprano este martes, Rodríguez aseguró que ningún "agente externo" gobierna al país suramericano, luego de que Trump asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.

"Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta", agregó.

Estas declaraciones contradicen las afirmaciones de Trump, quien el domingo exigió a Rodríguez "acceso total" al país suramericano en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques sobre Venezuela si el Gobierno "no se porta bien".

YC