Lula da Silva sufre derrota histórica en el Senado de Brasil: ¿qué pasó?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sufrió este miércoles 29 de abril del 2026 una derrota histórica en una votación en el Senado que lo deja en una situación frágil en el Legislativo a cinco meses de las elecciones.

Los senadores rechazaron el candidato que había presentado Lula para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo , algo que no sucedía desde 1894, hace más de un siglo.

Jorge Messias, abogado general del Estado y visto como una figura muy cercana al mandatario, necesitaba el voto favorable de 41 senadores y sólo obtuvo 34 apoyos.

Tras el anuncio del resultado, la oposición de derechas y centro-derecha, que controla el Legislativo, celebró su victoria con vítores y coreando "¡rechazado, rechazado!"

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La elección de Messias originó grandes resistencias desde que Lula lo eligió el pasado noviembre , por delante del expresidente del Senado Rodrigo Pacheco, quien también aspiraba al nombramiento y es muy cercano al actual titular de la Cámara alta, Davi Alcolumbre.

Lula mantiene tensas relaciones con el Legislativo y tardó cinco meses en iniciar los trámites de la votación para dar tiempo a entablar unas largas negociaciones que a la postre han sido infructuosas.

Después de la votación, Messias dijo que enfrentó "cinco meses de desconstrucción" de su imagen y, sin citar a nadie, pero en una aparente alusión a Alcolumbre, agregó: "sabemos quién promovió todo esto".

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La votación, secreta, se decidió con un marcador de 42 votos en contra del candidato de Lula y 34 a favor, un par de horas después de una votación preliminar celebrada en una comisión del Senado, que ganó Messias por cinco votos de diferencia.

El tamaño de la derrota en el pleno del Senado causó sorpresa en el mundo político, acostumbrado a que las votaciones de los jueces en el Senado fueran un mero trámite.

JM