Tras 74 horas de angustia, la tragedia golpeó al fútbol sudamericano. Los equipos de rescate en Venezuela hallaron sin vida a la esposa y los dos hijos del jugador argentino Lucas Trejo. Un desenlace devastador tras los recientes terremotos que nos recuerda la fragilidad humana ante los desastres naturales.

El trágico hallazgo se produjo durante la jornada de este sábado entre los pesados escombros del edificio Cumanagoto, ubicado en la exclusiva zona de Playa Grande. Esta área residencial fue una de las más castigadas por los violentos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país caribeño el pasado miércoles, dejando un rastro de destrucción sin precedentes.

La dolorosa noticia fue confirmada oficialmente por el Club Sport Marítimo de La Guaira, la institución deportiva donde milita actualmente el experimentado defensor cordobés de 38 años. A través de un sentido comunicado difundido en sus canales oficiales, el equipo expresó sus más profundas condolencias y pidió respeto absoluto para el jugador en este momento de inmenso dolor.

Las víctimas fatales de este lamentable suceso fueron identificadas como Yanina Maranella, la esposa del futbolista, y sus dos pequeños hijos: Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de apenas 5. La familia había construido su vida y sus sueños en la costa venezolana, acompañando incondicionalmente la extensa carrera deportiva del defensor en el exterior durante casi una década.

¿Cómo ocurrieron exactamente los hechos? Al momento de desatarse la catástrofe natural, Lucas Trejo no se encontraba en su domicilio familiar. El jugador había viajado a la ciudad de Caracas junto a su equipo para concentrar y disputar un encuentro correspondiente a la Copa Venezuela, una circunstancia que paradójicamente terminó salvando su propia vida.

La desesperada búsqueda entre los escombros

Apenas se enteró de la magnitud de los terremotos que azotaban la región, el futbolista suspendió sus compromisos y regresó de inmediato a La Guaira. Al llegar a su vecindario, se encontró con un escenario absolutamente desolador: el complejo residencial de varios pisos donde vivía su familia había colapsado por completo, reducido a una montaña de concreto.

Desde ese preciso instante, comenzó una verdadera carrera contrarreloj para el deportista. Utilizando el alcance de sus redes sociales, el argentino imploró por ayuda urgente, solicitando la presencia inmediata de brigadistas especializados, maquinaria pesada y perros rescatistas para remover los restos del edificio con la esperanza de hallar sobrevivientes.

"Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", fue uno de los desgarradores mensajes que publicó en su cuenta de Instagram, conmoviendo a miles de usuarios. Su desesperado pedido de auxilio movilizó rápidamente a toda la comunidad deportiva, a los vecinos de la zona y a sus propios compañeros de profesión.

Tras días de búsqueda, fueron hallados sin vida la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, víctimas del terremoto que sacudió Venezuela.



Mucha fuerza para él y para todas las familias afectadas. pic.twitter.com/ZPFZra1xnJ— José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 28, 2026

Varios futbolistas reconocidos de la liga venezolana, como Edson Tortolero y Robert Garcés, se trasladaron sin dudarlo al lugar del derrumbe. Los deportistas dejaron de lado sus botines para sumarse a las arduas labores manuales de rescate, trabajando codo a codo y a destajo con los equipos de emergencia y el personal de protección civil.

A pesar de los esfuerzos incansables de los voluntarios y la posterior llegada de rescatistas internacionales provenientes de El Salvador, el milagro tan esperado no fue posible. Las autoridades locales confirmaron con gran pesar que los cuerpos fueron recuperados sin signos vitales tras más de tres días de intensa y agotadora remoción de escombros.

El impacto de la catástrofe en Venezuela

Este profundo drama familiar se enmarca trágicamente en una de las peores catástrofes naturales en la historia reciente de Venezuela. Los últimos reportes oficiales emitidos por el gobierno indican que el doble movimiento telúrico ha dejado un saldo devastador de al menos mil 430 fallecidos y miles de heridos distribuidos en todo el territorio nacional.

La infraestructura urbana de ciudades costeras como La Guaira sufrió daños estructurales irreparables que tardarán años en reconstruirse. Cientos de familias lo han perdido absolutamente todo, y los equipos de rescate continúan trabajando sin descanso en diversas zonas afectadas con la firme esperanza de encontrar a las personas que aún figuran en las listas de desaparecidos.

Para comprender a fondo la magnitud de este evento y saber cómo actuar ante situaciones similares, compartimos una lista de puntos clave y tips rápidos sobre la emergencia:

El origen: Dos sismos consecutivos y superficiales de 7.2 y 7.5 sacudieron la costa central.

Dos sismos consecutivos y superficiales de 7.2 y 7.5 sacudieron la costa central. Zonas críticas: La Guaira y Caracas reportaron los mayores colapsos estructurales.

y reportaron los mayores colapsos estructurales. Prevención vital: Mantener siempre lista una mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación.

Mantener siempre lista una mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación. Red de solidaridad: Diversos países ya coordinan el envío de ayuda humanitaria y rescatistas.

Ante la gravedad de la situación, la Federación Venezolana de Fútbol también se pronunció al respecto, decretando un duelo oficial en todo el ámbito deportivo nacional. Las actividades competitivas han sido suspendidas temporalmente mientras el país enfoca todos sus recursos logísticos y humanos en la atención prioritaria de la emergencia y el rescate de las víctimas.

Solidaridad internacional y luto en el deporte

El inmenso dolor por la pérdida de la familia de Lucas Trejo trascendió rápidamente las fronteras sudamericanas. Desde Argentina, los clubes donde el defensor dio sus primeros pasos profesionales, como Racing e Instituto de Córdoba, enviaron sentidos mensajes de apoyo y solidaridad institucional ante esta pérdida verdaderamente irreparable.

Las plataformas digitales y redes sociales se inundaron de condolencias por parte de aficionados, periodistas especializados y figuras destacadas del deporte internacional. La desgarradora imagen del jugador removiendo escombros con sus propias manos conmovió profundamente a la opinión pública, visibilizando de manera cruda el lado más humano y trágico de este desastre natural.

Actualmente, el entorno más cercano del futbolista se encuentra acompañándolo y brindándole la contención psicológica necesaria para afrontar este duro golpe. Asimismo, los representantes diplomáticos argentinos radicados en Venezuela se han puesto a entera disposición para facilitar los trámites legales y brindar toda la asistencia consular requerida en estas circunstancias tan delicadas.

Mientras el país caribeño intenta levantarse lentamente de las ruinas y el polvo, la historia de la familia Trejo quedará grabada como un doloroso testimonio de la implacable furia de la naturaleza. Una tragedia que enluta para siempre al fútbol sudamericano y nos exige reflexionar profundamente sobre la importancia de la empatía y la solidaridad en los momentos más oscuros.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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