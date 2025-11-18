Líder de Cámara Baja de EU espera que el Senado ajuste ley de archivos Epstein

El republicano Mike Johnson, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó este martes que confía en que el Senado modificará la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, en el cual presuntamente el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría involucrado. La iniciativa será sometida a votación en las próximas horas en la Cámara Baja.

"Estoy muy seguro de que, cuando esto avance en el proceso —si es que llega a tramitarse en el Senado, lo cual no es seguro—, se tomarán el tiempo necesario para hacer lo que no se nos ha permitido hacer en la Cámara; es decir, modificar esta petición de aprobación", declaró Johnson en una rueda de prensa.

El voto, previsto a partir de las 14:00 hora local (19:00 GMT), tendrá lugar después de que 218 legisladores republicanos y demócratas firmasen una moción para forzar al liderazgo de la Cámara a convocar la sesión.

Johnson dijo que habló con el líder de la Cámara Alta, el republicano John Thune, para trasladarle sus "preocupaciones" sobre la iniciativa y las "grandes deficiencias" que, según él, tiene.

"Sabemos que el trabajo de nuestros compañeros en el Senado puede abordar eso y lo hará", añadió.

Pese a avanzar que dará su apoyo a la ley para que siga su curso y prever que tendrá un apoyo "casi unánime", el político republicano denunció que la publicación masiva de los documentos no protege a las víctimas y que en su lugar, "amenaza su privacidad" .

"Todos los republicanos queremos demostrar la máxima transparencia, pero también queremos dejar claro que exigimos que esto se corrija antes de que se apruebe y se complete el proceso", indicó.

El presidente Donald Trump, quien mantuvo una amistad cercana con Epstein antes de distanciarse del financiero acusado de tráfico sexual, dio un giro y anunció que está dispuesto a firmar la ley si esta es aprobada por ambas cámaras, después de meses de presiones por parte de los demócratas.

Algunos de los legisladores que impulsaron esta iniciativa, como el patrocinador de la ley, el demócrata de California Ro Khanna, pidieron al Senado que apruebe la ley tal y como está, sin enmendar, e instaron al Departamento de Justicia a no bloquear la publicación de los archivos.

