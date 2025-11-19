Día del Hombre: ¿por qué se celebra el 19 de noviembre?

Hoy, como cada 19 de noviembre desde 1999, se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a reconocer la aportación de los hombres a la sociedad, la igualdad de género desde una perspectiva masculina y su salud física y mental, entre otros aspectos relacionados con su experiencia social y de género.

Aunque la idea de “un día para los hombres” se remonta a la década de 1960, fue hasta 1992 cuando, por iniciativa de Thomas Oaster, entonces director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri–Kansas City, se celebró en Estados Unidos el Men’s Day. Aunque tuvo cierta popularidad, no trascendió más allá del país, y su fecha original era el 7 de febrero.

¿Por qué se eligió el 19 de noviembre como «Día del Hombre»?

En 1999 la efeméride cobró una nueva dimensión gracias al impulso de Jerome Teelucksingh, profesor de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago, quien dio una forma más estructurada a la celebración mediante una serie de actividades basadas en seis pilares de acción asociados a problemáticas masculinas:

Promover modelos masculinos positivos Celebrar las contribuciones de los hombres a la sociedad Fomentar la salud y el bienestar masculino Ayudar a mejorar las relaciones entre géneros Promover la igualdad de género Crear un mundo más seguro y pacífico

La elección del 19 de noviembre se debió a una razón personal: Teelucksingh fijó la fecha en honor a su padre, a quien consideraba un modelo positivo de masculinidad.

A partir de 1999, otros países adoptaron el 19 de noviembre como Día del Hombre, entre ellos Australia, India, Reino Unido, Estados Unidos y Sudáfrica.

Además de los seis pilares mencionados, cada año se define un lema en torno al cual se organizan las actividades del Día Internacional del Hombre. Para 2025, es «Apoyando a hombres y a niños».

Aunque se ha popularizado a nivel internacional, el Día del Hombre no es una fecha oficial. Funcionarios de la ONU, como Ingeborg Breines, exdirectora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco y expresidenta de la Oficina Internacional por la Paz, se han manifestado a favor de esta conmemoración, y la Organización Panamericana de la Salud ha realizado actividades relacionadas. Sin embargo, nunca se ha proclamado formalmente un Día Internacional del Hombre.

Como curiosidad, en los países anglosajones, durante todo noviembre se promueve el movimiento Movember (neologismo surgido de la unión de moustache y November), que consiste en dejarse crecer el bigote, uno de los símbolos masculinos, para llamar la atención sobre problemas de salud que afectan a los hombres, como el cáncer de próstata, el de testículos y la elevada tasa de suicidio.

Asimismo, el 19 de noviembre se celebra, también de manera no oficial, el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, impulsado desde 2014 para visibilizar el papel de las mujeres en la economía y los desafíos particulares que enfrentan en este ámbito.

