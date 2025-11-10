Jueza veta que Gobierno de EU recupere fondos para bonos de alimentos y penalice estados

Una jueza federal de Massachusetts emitió este lunes una orden temporal que impide al Gobierno de Estados Unidos recuperar los fondos de asistencia alimentaria ya transferidos para noviembre, y también prohíbe penalizar a los estados por no devolverlos.

La orden de la jueza Indira Talwani se produce después de que el Departamento de Agricultura, del que depende el programa de asistencia alimentaria SNAP, exigiera el pasado sábado a los estados "deshacer cualquier paso" tomado para la distribución de la ayuda tras recibir los fondos.

El vicesecretario de Agricultura, Patrick Penn, consideró la distribución de los fondos "no autorizada" después de que el Supremo de EU avalara el viernes que el presidente Donald Trump frenara la financiación completa del SNAP mientras dure el histórico cierre del Gobierno.

Penn indicó en un comunicado que si los estados no cumplían con su exigencia de "deshacer" su distribución de la ayuda alimentaria, la agencia podría cancelar la financiación de las siguientes tandas y responsabilizarles por los potenciales gastos adicionales derivados de no obedecer.

El SNAP, que entrega cupones de alimentos a unos 40 millones de beneficiarios en EU se ha convertido en un frente abierto para la Administración Trump después de casi dos semanas de batalla judicial que se enmarcan en el histórico cierre del Gobierno, que ya dura 40 días.

Una coalición de 25 fiscales estatales demandaron al Gobierno el 28 de octubre por congelar el programa el SNAP durante el cierre del Gobierno, tras lo que un tribunal federal ordenó a Agricultura usar sus fondos de contingencia para financiarlo este mes al menos parcialmente.

Tras esa decisión, otro tribunal ordenó a Agricultura financiar por completo el programa en noviembre, tras lo que la agencia emitió una notificación el pasado viernes diciendo que los estados dispondrían de ese dinero, y estos empezaron a transferir las ayudas a los beneficiarios.

No obstante, el viernes por la noche, la Administración Trump apeló esas órdenes judiciales y logró el aval del Supremo, que emitió una orden de suspensión temporal para frenar la financiación del SNAP, y entonces el sábado Agricultura obligó a los estados a "deshacer" las transferencias.

Según un comunicado de la fiscal de Nueva York, Letitia James, ayer domingo una corte de apelaciones denegó la solicitud del Gobierno para que la financiación del SNAP quedara bloqueada temporalmente mientras recurre el caso, lo que "dejaba en efecto la orden de la instancia menor", que requería a Agricultura pagarla.

La jueza Talwani respondió hoy a una nueva demanda del grupo de fiscales en relación a la amenaza de Agricultura, y estableció una audiencia para este lunes por la noche para tratar el caso en detalle.

La coalición de fiscales lamentó que Agricultura ha "emitido cuatro notas contradictorias en cinco días", poniendo en jaque el acceso a ayudas alimentarias para millones de estadounidenses, y ha generado un "caos operacional" y "amplia confusión" en los beneficiarios.

La fiscal James agregó que, desde ayer, los beneficiarios del SNAP han empezado a recibir las ayudas en sus tarjetas electrónicas, que se pueden usar con normalidad, e instó a aquellos a los que se les niegue el uso a reivindicar sus derechos y reportarlo.

