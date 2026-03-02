La guerra en Oriente Medio entró en una fase de abierta confrontación, tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra objetivos estratégicos iraníes, que incluyó la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. En respuesta, Irán lanzó nuevas andanadas de misiles contra territorio israelí y contra bases donde Washington mantiene presencia militar, ampliando un conflicto que amenaza con desestabilizar a toda la región.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron impactos en distintos puntos del país y desplegaron unidades de rescate. El servicio de emergencias Magen David Adom reportó víctimas mortales y decenas de heridos en el área metropolitana de Tel Aviv y en Jerusalén. En paralelo, Estados Unidos informó la muerte de tres de sus militares y varios heridos graves, las primeras bajas reconocidas desde el inicio de la operación.

El detonante inmediato fue la ofensiva aérea coordinada por Israel y Estados Unidos contra instalaciones militares, navales y de misiles balísticos en Irán. Washington y Jerusalén argumentan que su objetivo es frenar el programa nuclear iraní y debilitar la estructura de la Guardia Revolucionaria, a la que acusan de financiar y coordinar ataques contra intereses Occidentales.

Teherán considera la operación como una “agresión ilegal” y prometió represalias proporcionales. La eliminación de Jameneí y de la cúpula militar iraní agravó la crisis, al generar un vacío de poder interno y acelerar la lógica de confrontación directa, algo inédito en esta magnitud.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que la ofensiva -bautizada como “Furia Épica”- podría extenderse hasta cuatro semanas. Y reconoció que podrían producirse más bajas. A la par, dejó abierta la puerta a las eventuales negociaciones con el nuevo liderazgo iraní, mientras las operaciones militares continúan.

Por su parte, Irán afirmó haber atacado instalaciones militares israelíes y objetivos vinculados a Estados Unidos en países del Golfo. Algunos Gobiernos de la región reportaron interceptaciones de misiles y drones. Las principales aerolíneas suspendieron vuelos hacia Oriente Medio y varios países cerraron su espacio aéreo ante el riesgo de nuevos ataques.

La Unión Europea llamó a la “máxima moderación” y advirtió sobre el impacto económico global, especialmente si se ve afectado el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético. Reino Unido, Francia y Alemania señalaron que podrían coordinar acciones defensivas para contener la capacidad misilística iraní.

Los analistas en seguridad internacional advierten que la prioridad debe ser evitar un conflicto prolongado que involucre a los actores como Hizbulá o milicias aliadas de Teherán. Recomiendan reactivar canales diplomáticos indirectos -a través de Omán u otros mediadores- y establecer líneas de comunicación militar para prevenir errores de cálculo.

También subrayan la necesidad de proteger a la población civil, ampliar los corredores humanitarios y fortalecer los sistemas de alerta temprana. Sin mecanismos de contención, sostienen, la confrontación podría transformarse en una guerra regional abierta, con consecuencias políticas, económicas y humanitarias de largo alcance.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que mantiene contacto permanente con mexicanos residentes o de paso en la zona en conflicto, especialmente en Israel, Irán y países del Golfo. Activó protocolos de protección consular, emitió alertas de viaje y recomendó resguardarse, evitar zonas de riesgo y mantenerse atentos a la información oficial. Hasta el momento, no se reportan connacionales fallecidos.

Revisa la SRE evacuación terrestre en Medio Oriente

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual con embajadores mexicanos en países del Medio Oriente para revisar las condiciones de seguridad en la región y fortalecer las medidas de protección dirigidas a los connacionales, incluidos los protocolos de evacuación terrestre.

Durante el encuentro, el Canciller explicó que el objetivo fue conocer de manera directa la situación en cada uno de los países y dar seguimiento a las acciones implementadas por las representaciones diplomáticas. Indicó que, hasta el momento, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas, sin que se reporten personas mexicanas cuya integridad física haya resultado afectada.

El funcionario reiteró que la principal prioridad de la dependencia es garantizar la atención y seguridad de los connacionales, tanto de quienes residen en la región como de aquellos que se encuentran en tránsito. Señaló que algunos mexicanos han quedado varados debido a la cancelación de vuelos, lo que ha obligado a reforzar las medidas de seguimiento y protección consular.

De la Fuente también reconoció el trabajo realizado por el personal diplomático en la región y destacó la importancia de que continúen aplicando los protocolos de seguridad, al tiempo que resguardan su propia integridad y la de sus familias. Asimismo, subrayó la necesidad de mantener la coordinación con las autoridades locales para facilitar la asistencia a los ciudadanos mexicanos.

El Canciller detalló que, debido al cierre del espacio aéreo en varios países del Medio Oriente, los protocolos contemplan la posibilidad de evacuaciones vía terrestre, siempre que existan condiciones seguras para realizarlas. Para ello, la Secretaría cuenta con un censo actualizado de los connacionales residentes en cada país, lo que permite dar seguimiento puntual a su situación.

Por su parte, el área de Protección Consular de la dependencia recomendó evitar cualquier viaje hacia la región y exhortó a los mexicanos que se encuentran en esos países a permanecer en lugares seguros, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

Asimismo, estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de las representaciones mexicanas en la región, quienes informaron sobre la situación en sus respectivos países y las acciones que mantienen para asistir a la comunidad mexicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que continuará monitoreando de manera permanente las condiciones en el Medio Oriente y mantendrá activos los mecanismos de protección consular, incluidos los planes de evacuación terrestre, en caso de que las condiciones lo requieran.

El canciller encabeza una reunión virtual con embajadores de México en Medio Oriente para evaluar la situación regional y coordinar medidas de protección y asistencia consular. ESPECIAL

Suben precios del petróleo tras los ataques

Los precios internacionales del petróleo registraron un fuerte repunte ayer, tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, lo que elevó la preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro desde Medio Oriente.

El crudo West Texas Intermediate se cotizaba alrededor de 72 dólares por barril, un aumento cercano al 8% respecto al cierre del viernes, mientras que el Brent alcanzaba unos 79 dólares, también con una subida similar, de acuerdo con datos de CME Group y FactSet.

La tensión se concentra en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Según Rystad Energy, cualquier afectación en esta ruta estratégica puede limitar exportaciones de productores como Arabia Saudí, Irak y Emiratos Árabes Unidos.

Analistas señalan que los ataques a embarcaciones y las acciones militares elevan el riesgo de interrupciones prolongadas, lo que presiona los precios del crudo y, eventualmente, de los combustibles.

En este contexto, la OPEP+ anunció que incrementará su producción en 206 mil barriles diarios a partir de abril. Sin embargo, especialistas advierten que el aumento podría no compensar eventuales bloqueos logísticos si persiste el conflicto.

Irán exporta unos 1.6 millones de barriles diarios, principalmente a China, por lo que cualquier restricción podría reconfigurar el mercado energético global en las próximas semanas inmediatas del año.

Estados Unidos e Israel atacan blancos en Irán

Estados Unidos e Israel bombardearon ayer múltiples objetivos militares en Irán, incluyendo instalaciones de misiles balísticos y buques de guerra, en el marco de una creciente ofensiva militar tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Las explosiones sacudieron varias zonas, incluida la capital, Teherán, donde columnas de humo se elevaron sobre distintos puntos de la ciudad.

Autoridades iraníes informaron que más de 200 personas han fallecido desde el inicio de los bombardeos conjuntos. En el Sur del país, al menos 165 personas murieron cuando una escuela fue alcanzada, mientras continúan las investigaciones sobre ese ataque. Además, instalaciones militares, centros de mando y edificios vinculados a la defensa iraní fueron impactados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país responderá a los ataques iraníes que causaron la muerte de tres militares estadounidenses durante la contraofensiva de Teherán. Irán lanzó misiles contra territorio israelí y países del Golfo Pérsico, provocando víctimas y daños materiales. En Israel, los servicios de rescate reportaron al menos 11 muertos y decenas de heridos tras impactos en distintas localidades, incluida Jerusalén.

Las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron el uso de bombarderos furtivos B-2 para atacar instalaciones estratégicas con bombas de gran capacidad. Trump aseguró que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos y que el cuartel general de la Armada iraní sufrió daños severos. Por su parte, el ejército israelí informó que más de 100 aviones participaron en ataques simultáneos contra objetivos militares en Teherán.

El conflicto también ha comenzado a involucrar a otros actores internacionales. El Reino Unido anunció que permitirá el uso de sus bases militares para apoyar operaciones estadounidenses, mientras que Francia y Alemania expresaron disposición a colaborar en esfuerzos para contener la escalada.

En Irán, las autoridades informaron que un nuevo consejo de liderazgo ha iniciado funciones tras la muerte de Jamenei, mientras se prevé la designación de un nuevo líder supremo en los próximos días. Las calles de Teherán permanecen en gran medida desiertas, con presencia de fuerzas de seguridad y población resguardada ante los ataques.

Analistas advierten que la ofensiva conjunta y las represalias iraníes aumentan el riesgo de un conflicto prolongado que podría desestabilizar toda la región del Medio Oriente, en medio de tensiones militares y políticas que continúan intensificándose.

