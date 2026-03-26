Israel destruye centros de producción de armas en Irán

A través de un comunicado publicado este jueves, las fuerzas israelíes aseguraron haber desmantelado instalaciones de producción de armas ubicadas en Teherán e Isfahán , luego de lanzar una ofensiva con 150 proyectiles disparados por 60 aviones de su ejército durante varias oleadas de ataques que se desarrollaron ayer miércoles.

Israel ataca instalaciones militares iraníes

El mensaje compartido por el ejército israelí detalló que la pasada noche se atacaron dos plantas de producción de armas en Isfahán, mientras que ayer se llevaron a cabo bombardeos en el principal centro de creación de misiles y sistemas de defensa de la República Islámica en el complejo militar iraní de Parchin, al sureste de Teherán.

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De acuerdo con las declaraciones de la armada israelí, entre las instalaciones atacadas se encontraban una planta de producción de sistemas de defensa, otra de fundición y llenado de ojivas con materiales explosivos, y una tercera dedicada a motores de misiles balísticos.

Este jueves, Irán lanzó numerosas andanadas de misiles a territorio israelí, que dejaron un fallecidos y varios heridos, entre ellos uno grave.

Irán descarta primer plan de tregua de Estados Unidos

Estos ataques se producen después de que desde comienzos de esta semana Estados Unidos e Irán hayan iniciado algunos contactos a través de intermediarios para poner fin al conflicto que Israel y Estados Unidos abrieron el pasado 28 de febrero atacando a la república islámica.

No obstante, mientras la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump asegura que Irán ansía un acuerdo, el Gobierno iraní ha rechazado un primer plan estadounidense para la tregua y niega estar manteniendo negociaciones formales con Estados Unidos.

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Los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán han dejado por el momento al menos 1 mil 230 muertos, según el último recuento oficial iraní del pasado 5 de marzo, que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, aumenta a 3 mil 268 personas, entre ellas 1 mil 443 civiles, en los primeros 24 días de guerra

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