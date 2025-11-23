Israel confirma haber asesinado a un líder de Hezbollah en ataque a Beirut

El Ejército de Israel confirmó este domingo el asesinato del jefe del Estado Mayor de Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, en un bombardeo contra los suburbios de Beirut en el que, según fuentes médicas libanesas, han muerto al menos otras cuatro personas y 28 más han resultado heridas.

"Hoy, 23 de noviembre de 2025, las Fuerzas de Defensa de Israel, bajo la dirección de Inteligencia, atacaron en la zona de Beirut y eliminaron al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbollah", confirmó un comunicado castrense.

Según el Ejército, Tabatabai se unió a Hezbollah en los 80 y desde entonces, en diferentes etapas, había dirigido su unidad de élite Radwan como las operaciones de la organización en Siria. Solo tras el fin de la ofensiva israelí contra el Líbano y el alto el fuego que en cuatro días cumple un año, Tabatabai fue nombrado Jefe del Estado Mayor.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue quien ordenó el ataque por recomendación del ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

"Israel está decidido a actuar para lograr sus objetivos en cualquier lugar y en cualquier momento", advirtió el mandatario, según un comunicado de su oficina.

Tras el ataque, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, afirmó que proteger al pueblo libanés y evitar que el país caiga en "vías peligrosas" es la prioridad del Gobierno.

Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, llamó a una "intervención internacional" para evitar un mayor deterioro de la situación en el país mediterráneo, que pese al alto el fuego del 27 de noviembre de 2024 sufre bombardeos frecuentes israelíes.

