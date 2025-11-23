El grupo islamista Hamás condenó este domingo el asesinato de un líder de Hizbulá en un ataque aéreo israelí contra Beirut y dijo que Israel busca "arrastrar al Líbano y a la región" a un nuevo enfrentamiento para su propio beneficio.

"Se trata de un acto de agresión traicionero y una clara violación de la soberanía libanesa, cuyo objetivo es arrastrar al Líbano y a la región a una confrontación que solo beneficia a los intereses de la ocupación (israelí)", dijo el grupo palestino en un comunicado.

Israel asesinó hoy a Haizam Ali Tabatabai

Israel asesinó hoy a Haizam Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hizbulá, en un bombardeo contra los suburbios del sur de Beirut en los que murieron, según fuentes médicas libanesas, otras cuatro personas y 28 más resultaron heridas.

Lee también: Pakistán condena los recientes ataques de Israel en Gaza

"Hoy, 23 de noviembre de 2025, las Fuerzas de Defensa de Israel, bajo la dirección de Inteligencia, atacaron en la zona de Beirut y eliminaron al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbollah", confirmó un comunicado castrense.

Según el Ejército, Tabatabai se unió a Hezbollah en los 80 y desde entonces, en diferentes etapas, había dirigido su unidad de élite Radwan así como las operaciones de la organización en Siria. Solo tras el fin de la ofensiva israelí contra el Líbano y el alto el fuego que en cuatro días cumple un año, Tabatabai fue nombrado Jefe del Estado Mayor.

Hamás acusó a Israel de querer "imponer nuevas reglas"

Hamás también acusó a Israel de querer "imponer nuevas reglas" y se solidarizó con el Líbano y "su derecho a defender su tierra y su pueblo", frente a lo que calificó de intentos de dominación sionista-estadounidense.

Te puede interesar: Al menos 5 muertos y 28 heridos tras ataque israelí contra suburbios de Beirut

En un videomensaje, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que bajo su liderazgo no permitirá que Hizbulá "reconstruya su poder" ni represente una amenaza para Israel.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS