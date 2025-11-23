El ataque israelí de este domingo contra los suburbios meridionales de Beirut y que tuvieron como objetivo un alto responsable del grupo chií libanés Hizbulá causaron un total de 5 muertos y 28 heridos en el balance final ofrecido por el Ministerio de Salud Pública libanés.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés había afirmado previamente en un escueto comunicado que "el ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut esta tarde se saldó, según un balance inicial, con una persona muerta y 21 heridas", sin identificar al fallecido, sin embargo las cifras se actualizaron.

De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Ejército israelí atacó al jefe del Estado Mayor de Hizbulá, quien supuestamente lideraba "el fortalecimiento y el suministro de armas" a la organización, sin confirmar si lo han asesinado.

Hasta el momento, Hizbulá no se ha pronunciado ante esta información.

Sobre el ataque

El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en la zona de Haret Hreik, en el Dahye, que provocó también "daños considerables a automóviles y edificios", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia indicó que dos proyectiles impactaron contra ese inmueble, situado en una avenida principal de Haret Hreik, e indicó que las ambulancias ya han comenzado a trasladar a los heridos.

El último bombardeo contra Dahye tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas "fábricas de drones" de Hizbulá.

Israel sigue atacando con asiduidad y matando a presuntos miembros de Hizbulá bajo el pretexto de que el grupo chií busca rearmarse, lo que el gobierno israelí califica de una violación de los términos de la tregua.

El bombardeo se enmarca en los cada vez más frecuentes ataques israelíes contra el Líbano cuando está a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la frágil tregua.

