Avioneta se estrella en Sudán del Sur y deja al menos 15 muertos

Al menos 15 personas fallecieron este lunes luego de que una avioneta que cubría la ruta entre Yei, en el sur de Sudán del Sur, y la zona de Luri, en las afueras de la capital Yuba, se estrellara sin dejar sobrevivientes, según informaron autoridades locales y fuentes de la empresa propietaria de la aeronave.

De acuerdo con un funcionario que habló bajo condición de anonimato, el avión —operado por Citylink Aviation— habría perdido visibilidad a causa de las lluvias, lo que provocó que impactara contra un terreno elevado antes de incendiarse, según los primeros reportes.

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El informante señaló que a bordo viajaban 14 pasajeros, 13 sursudaneses y un keniano, además del piloto, identificado como el capitán Francis, de nacionalidad keniana.

"Llovía intensamente y la visibilidad era reducida en el momento del incidente", dijo la fuente, y explicó que "los primeros indicios sugieren que la aeronave colisionó con el terreno. Lamentablemente, no hay supervivientes".

Por su parte, un empleado de Citylink Aviation confirmó a la agencia EFE -bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas- el accidente, pero se negó a proporcionar más detalles.

"Todavía estamos tratando de comprender exactamente lo que sucedió", aseveró.

Entretanto, un funcionario de la Autoridad de Aviación Civil apuntó a EFE que se emitirá un informe completo una vez que se recopile toda la información pertinente.

"El accidente ocurrió durante la madrugada, mientras llovía, y actualmente estamos recabando detalles", señaló el responsable.

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Equipos de emergencia llegan al lugar del accidente, a las afueras de la capital Yuba

Los equipos de emergencia han llegado al lugar del accidente, mientras que las familias de las víctimas esperan confirmación.

Hasta el momento, ninguna autoridad sursudanesa se ha pronunciado oficialmente sobre el accidente.

El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad aérea en Sudán del Sur, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.

El 29 de enero de 2025, al menos 20 personas murieron y solo una sobrevivió al estrellarse una avioneta poco después de despegar de un campo petrolífero en el estado de Unity con destino a Yuba.

Las víctimas eran trabajadores de la compañía Greater Pioneer Operating Company (GPOC) y dos miembros de la tripulación.

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