Israel afirma haber atacado cuartel de drones de la Guardia Revolucionaria de Irán

El Ejército de Israel informó este lunes que llevó a cabo un ataque contra un cuartel general utilizado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Según las fuerzas israelíes, desde esa instalación —perteneciente al cuerpo militar más influyente del país y encargado de proteger al régimen— se almacenaban y lanzaban drones dirigidos hacia territorio israelí.

"Como parte de los ataques, el Ejército atacó el cuartel general de vehículos aéreos no tripulados del CGR (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria). Desde allí, el régimen terrorista iraní lanzó vehículos aéreos no tripulados hacia el Estado de Israel y almacenó en su interior otros vehículos aéreos no tripulados preparados para su lanzamiento", detalla el comunicado castrense.

Te recomendamos: Gas natural se dispara en los mercados por tensión en Medio Oriente

El Ejército israelí asegura que estos ataques "forman parte de la fase destinada a intensificar los daños a los principales arsenales y sistemas de militares" del régimen iraní.

"El esfuerzo conjunto para degradar aún más las capacidades de disparo y defensa del régimen continúa actualmente, junto con la continua expansión de los ataques contra la infraestructura de producción de misiles balísticos en todo Irán", agregó.

Lo cierto es que en este décimo día de guerra , Irán ha seguido lanzando misiles balísticos y también bombas de racimo principalmente contra el centro -sobre todo en Tel Aviv- y norte de Israel a lo largo de este lunes.

Lee también: Paloma Valencia gana consulta de la derecha y será candidata presidencial en Colombia

De hecho, el impacto de un misil iraní en la zona central del país causó un muerto y dos heridos críticos, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo; día en el que murieron nueve personas.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión, después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel.

Este servicio indicó que, al llegar a la zona afectada, encontró dos hombres inconscientes y que, tras realizar la maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido fue trasladado al hospital.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA