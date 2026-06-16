Martes, 16 de Junio 2026

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Revelan el lugar en el que se llevará a cabo la firma de paz entre EU e Irán

Con representantes pendientes por confirmar, estadounidenses e iraníes ya tendrían un espacio para firmar el acuerdo y comenzar sus negociaciones rumbo a una paz definitiva

Por: EFE

El espacio será en Suiza el próximo viernes, de acuerdo con la confirmación de este lunes del Ministerio de Asuntos Exteriores del país. EFE / ARCHIVO

El espacio será en Suiza el próximo viernes, de acuerdo con la confirmación de este lunes del Ministerio de Asuntos Exteriores del país. EFE / ARCHIVO

Irán y Estados Unidos ya tienen fecha y espacio para firmar el acuerdo que ponga fin a la guerra en la que se encontraban enfrascados desde el 28 de febrero del año presente. El espacio será en Suiza el próximo viernes, de acuerdo con la confirmación de este lunes del Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

La firma tendrá lugar el viernes en el lujoso resort de montaña y de complicado acceso en Bürgenstock, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de sesenta días, según ha indicado el Gobierno iraní.

En momentos, más información…

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