Irán y Estados Unidos ya tienen fecha y espacio para firmar el acuerdo que ponga fin a la guerra en la que se encontraban enfrascados desde el 28 de febrero del año presente. El espacio será en Suiza el próximo viernes, de acuerdo con la confirmación de este lunes del Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

La firma tendrá lugar el viernes en el lujoso resort de montaña y de complicado acceso en Bürgenstock, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de sesenta días, según ha indicado el Gobierno iraní.

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OB