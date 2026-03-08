Irán afirma haber capturado a varios soldados estadounidenses

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó que varios soldados estadounidenses fueron capturados y acusó a Washington de mentir sobre sus bajas en el actual conflicto.

“Mienten al decir que cinco o seis soldados estadounidenses han sido asesinados. Después, con el pretexto de un accidente, también aumentan el número de muertos”, dijo Lariyani en persa en su cuenta de X.

En un segundo mensaje, difundido también en esa red, pero en inglés, reiteró lo dicho antes y sostuvo que se le había informado sobre la presunta captura, sin dar más detalles.

“Se me ha informado que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros. Pero los estadounidenses dicen que murieron en combate. A pesar de sus esfuerzos inútiles, la verdad no es algo que puedan ocultar por mucho tiempo”, señaló.

Lariyani, jefe de Seguridad de Irán y figura clave del aparato político del país, no ofreció detalles sobre el número exacto de militares supuestamente capturados ni sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Al tiempo que es bombardeada por Estados Unidos e Israel, la república islámica también ha atacado Tel Aviv, así como bases militares ubicadas en países aliados de Estados Unidos en la región, como Kuwait, Arabia Saudí, Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.