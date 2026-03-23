Atentado en Colombia tras accidente de avión militar deja un muerto

Colombia sufrió un atentado con explosivos en el departamento del Cauca que dejó un policía muerto y al menos ocho personas heridas entre uniformados y civiles, reportó la agencia EFE este lunes 23 de marzo del 2026.

De acuerdo con medios colombianos, el ataque ocurrió en el sector del río Las Piedras, entre los municipios de Timbío y Rosas, cuando los policías, acompañados de técnicos antiexplosivos, se dirigían a verificar la presencia de artefactos sospechosos reportados por conductores y habitantes de la zona.

Aunque de momento se desconoce qué organización criminal pudo estar detrás de este ataque, las autoridades sospechan de alguna disidencia de las FARC; por otro lado, este atentado también causó un importante cierre en la vía Panamericana debido a que la explosión destruyó parte del asfalto.

¿Qué se sabe del policía que murió en el atentado en el Cauca, Colombia, HOY 23 de marzo del 2026?

La agencia EFE identificó al policía muerto en el atentado en Colombia como el patrullero Juan David Grande.

Sobre las personas que resultaron heridas en el ataque, se confirmó que entre los lesionados se encuentran otros miembros de la Policía Metropolitana de Popayán, capital del Cauca. Uno de ellos se encuentra en estado grave.

¿Cómo reaccionaron las autoridades al atentado en Colombia de HOY 23 de marzo del 2026?

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el atentado con explosivos de este lunes 23 de marzo y aseguró en sus primeras declaraciones oficiales que se trata de "un ataque directo, cobarde y absolutamente reprochable de grupos criminales contra la población civil y la Fuerza Pública".

Repudiamos el hecho criminal ocurrido hoy en el sector Río Las Piedras, sobre la vía Panamericana, donde fue atacado un dispositivo de la @PoliciaColombia y, lamentablemente perdió la vida el patrullero Juan David Grande.



Lamentamos con dolor esta pérdida irreparable de un… pic.twitter.com/ucQrqlDthu— OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) March 23, 2026

"Lamentamos con dolor esta pérdida irreparable de un valiente que entregó su vida en cumplimiento del deber", expresó el gobernador en su cuenta de X, en la que también manifestó su apoyo "a los tres uniformados y cinco civiles heridos, con el deseo de pronta recuperación".

