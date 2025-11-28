La cifra de muertos por un incendio en un complejo residencial de Hong Kong aumentó a 128, después de que los bomberos encontraron decenas de cuerpos más este viernes durante una búsqueda intensiva apartamento por apartamento en un complejo de ocho edificios. Es uno de los peores incendios de la ciudad.

Los equipos estaban priorizando las viviendas desde las cuales recibieron más de dos docenas de llamadas de auxilio, pero a los que no pudieron llegar, dijo a los periodistas Derek Armstrong Chan, subdirector del Servicio de Bomberos.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó a los periodistas en el lugar, que la búsqueda de víctimas continúa y que los números aún podrían aumentar.

Dijo que algunos de los cuerpos encontrados estaban tan quemados que aún no han sido identificados y que la investigación sobre el incendio duraría al menos de tres a cuatro semanas.

Andy Yeung, director de los bomberos, dijo que los primeros en responder encontraron que algunas alarmas de incendio en el complejo no funcionaban y que podría haber consecuencias legales.

El infierno se desató a media tarde del miércoles en una de las ocho torres del complejo Wang Fuk Court, saltando rápidamente de una a otra mientras el andamiaje de bambú cubierto con redes para renovaciones se incendiaba hasta que siete edificios quedaron envueltos.

El incendio quedó extinguido

Más de mil bomberos tardaron unas 24 horas en controlar las llamas, y casi dos días después, el humo seguía saliendo de los esqueletos carbonizados de los edificios debido a ocasionales rebrotes.

Se declaró completamente extinguido hasta este viernes por la mañana.

En total, 2 mil 300 bomberos y personal médico participaron en la operación, y 12 bomberos estaban entre las 79 personas heridas en total, dijo Yeung.

No estaba claro cuántas personas podrían estar todavía dentro de los edificios, que tenía casi 2 mil apartamentos y unos 4 mil 800 residentes.

La mayoría de las víctimas se encontraban en los dos primeros edificios que se incendiaron, dijo Chan.

En el complejo vivían muchas personas mayores. Fue construido en la década de 1980 y estaba siendo sometido a una renovación importante. La agencia anticorrupción de Hong Kong dijo este jueves que estaba investigando el proyecto de renovación.

MV