China y Japón reavivan tensiones por supuesta 'amenaza militar'

China y Japón, estas dos naciones han llevado una relación complicada a través de la historia, conflictos sangrientos y tortuosos que a día de hoy luchan por superar. Inician este 2026 con una retórica política hostil, el epicentro del conflicto se encuentra en uno de los temas que más ha perpetuado el resentimiento y la desconfianza mutua a lo largo de tantas décadas: la ocupación japonesa de varias partes de China en el siglo XX , el uso del poder militar en Asia Oriental, la economía y la política, y, por supuesto, el orgullo.

Desde insinuaciones de que los ciudadanos chinos enfrentan peligros en Japón hasta acusaciones directas de un resurgimiento del imperialismo japonés, esta primera semana del año en China ha estado marcada por el desprecio del gobierno comunista hacia Tokio en múltiples frentes y un notable abrazo al líder visitante de otro vecino estratégico crucial: Corea del Sur.

Japón “amenaza militarmente" a China

El capítulo más reciente en la enemistad entre Japón y China surgió en noviembre, cuando la nueva líder de Japón se adentró en turbulentas aguas bilaterales. Ella dijo, en efecto, que si China actuaba militarmente contra Taiwán, no descartaría la intervención de las fuerzas armadas japonesas , que constitucionalmente son solo de defensa. Eso no fue bien recibido en Beijing, que ha criticado a Tokio a lo largo de los años por mucho menos.

"Las declaraciones erróneas de la primera ministra Sanae Takaichi sobre Taiwán infringen la soberanía e integridad territorial de China, interfieren flagrantemente en los asuntos internos de China y envían una amenaza militar contra China ", dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, una semana después de que terminaran los ejercicios militares alrededor de la isla. "Instamos a Japón a enfrentar las causas fundamentales del problema, reflexionar y corregir sus errores".

Ese lenguaje no es nada raro. China frecuentemente exige que Japón reflexione sobre el camino que ha tomado y corrija su curso "erróneo". Es retórica , claro, pero va mucho más allá. Y a veces es difícil distinguir qué es un verdadero agravio y qué está fabricado para el consumo político interno . Porque cuando se trata de la relación China-Japón, la ira sigue siendo una herramienta poderosa y duradera en ambos lados. Y no hay indicios de que eso vaya a desaparecer pronto.

La colonización japonesa de Taiwán

Desde que Japón colonizó Taiwán en 1895 después de una guerra con la dinastía Qing de China, ha existido una profunda suspicacia y, a veces, una enemistad abierta entre ambos países. Ello empeoró en las décadas de 1920 y 1930, cuando la brutal ocupación japonesa de distintas partes de China produjera torturas y muertes que los chinos resienten hasta el día de hoy . Al mismo tiempo, los líderes japoneses a veces han lanzado incendiarios balones políticos como visitas al Santuario Yasukuni, un monumento a los japoneses que dieron sus vidas en las guerras de la nación, entre ellos, algunos criminales de guerra de las guerras sino-japonesas. China, como un reloj, responde con indignación.

Japón perdió la Segunda Guerra Mundial ante las potencias aliadas y renunció a los poderes militares ofensivos en virtud de una constitución redactada por EU, aun cuando el actual gobierno comunista chino establecía la República Popular en 1949. Desde entonces, cualquier indicio de asertividad militar japonesa ha provocado gran indignación . Ocasionalmente surgen disputas territoriales, como en el caso de una cadena de islas llamada Diaoyu por China y Senkaku por Japón.

La enemistad, que sale a relucir cuando algo se percibe como agresivo o se necesita mostrar ira para una audiencia interna, acecha apenas bajo la superficie, lista para estallar. Aún hoy, circulan en el internet chino caricaturas que representan a los japoneses como demoníacos, agresivos y antichinos .

Esta semana ha sido un estudio de caso revelador.

El martes, China impuso restricciones a las "exportaciones de doble uso" a Japón, cualquier cosa, dijo, que Japón pudiera adaptar para uso militar . Aunque no especificó qué incluye la prohibición, cualquier cosa, desde drones hasta tierras raras, podría considerarse de doble uso. La falta de especificidad permite que China ajuste su enfoque a medida que avanza, haciéndolo más o menos estricto dependiendo de hacia dónde soplen los vientos políticos.

Japón exigió la rescisión de la medida. "Estas medidas, que solo apuntan a Japón, se desvían significativamente de la práctica internacional", dijo su Ministerio de Relaciones Exteriores, que calificó las acciones de China como "absolutamente inaceptables y profundamente lamentables ". Esto se produjo días después de que protestara por las plataformas de perforación móviles chinas en el Mar de China Meridional.

Aunque el Ministerio de Comercio chino no mencionó restricciones a las tierras raras, el periódico oficial China Daily, visto como un portavoz del gobierno, citó fuentes anónimas diciendo que Beijing consideraba la posibilidad de restringir las exportaciones de ciertas tierras raras a Japón. El miércoles, el tema se centró en un gas llamado diclorosilano, que se utiliza en la fabricación de chips de computadora. El Ministerio de Comercio dijo que había iniciado una investigación sobre por qué el precio del diclorosilano importado de Japón había disminuido un 31% entre 2022 y 2024. "El dumping de productos importados de Japón ha dañado la producción y la operación de nuestra industria nacional", dijo.

Las “ambiciones nucleares de Japón”

Finalmente, el jueves, la Asociación de Control de Armas y Desarme de China, una agencia no gubernamental (en la medida en que cualquier agencia en China es no gubernamental) publicó con cierto bombo un informe titulado provocativamente "Ambiciones nucleares de las fuerzas de derecha de Japón: una seria amenaza para la paz mundial ". En él, se dedican 29 páginas a detallar preocupaciones y acusaciones de que Tokio alberga peligrosas ambiciones nucleares . Pero también fue más allá, invocando una vez más su postura de que los líderes de derecha de la nación, y, por extensión, todo el país, no han "logrado reflexionar sobre la historia de agresión de Japón".

"Japón nunca ha podido eliminar completamente el flagelo del militarismo en el país", según el informe, "Si se deja que las fuerzas de derecha de Japón desarrollen libremente poderosas armas ofensivas, o incluso poseer armas nucleares, nuevamente traerá desastre al mundo".

Otra parte de la ecuación

Esta semana, el visible giro de China hacia otro vecino regional, Corea del Sur, cuyo presidente pasó cuatro días en Beijing. Seúl tiene su propia y accidentada historia de agresión japonesa y también mantiene una fricción esporádica, aunque generalmente menos intensa, con Beijing, partidario y aliado de su rival Corea del Norte desde hace tiempo.

Los medios chinos dieron una destacada cobertura a la visita de Lee Jae Myung, destacando nuevos acuerdos entre Beijing y Seúl sobre comercio, protección ambiental y transporte, y notablemente tecnología, dado el veto a las exportaciones duales . También pudo verse a Lee en dos eventos empresariales observando cómo grandes empresas se comprometían a una mayor colaboración. Las partes firmaron 24 contratos de exportación por un valor combinado de 44 millones de dólares , según el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur.

La muestra de afecto oficial hacia Corea del Sur no se detuvo con Lee. Durante su estancia, los medios chinos informaron que Corea del Sur superó a Japón como el principal destino de vuelos salientes desde el continente durante el Año Nuevo. Eso se suma a los recientes esfuerzos de Beijing para hacer que los chinos dejen de viajar a Japón , citando "importantes riesgos para la seguridad personal y la vida de los ciudadanos chinos" en ese país.

Por ahora, la tensión entre Japón y China sigue siendo una cuestión de retórica y política. Pero nadie pronostica una resolución rápida. Mientras EU, el aliado inquebrantable de Japón, planea proporcionar más armas que nunca a Taiwán en una sola venta , ambas naciones de Asia Oriental tienen demasiado en juego en este momento, y demasiada historia contenciosa, para lograr una solución fácil y rápida.

"Esta vez... la desescalada y un retorno al status quo podrían no lograrse tan fácilmente", escribió el mes pasado Sebastian Maslow, especialista en Asia Oriental y profesor adjunto de relaciones internacionales de la Universidad de Tokio. "Con los canales escasos diplomáticos y las agendas políticas internas como prioridad, no se vislumbra una salida para la disputa actual".

