Hombre muere de un infarto en pleno programa de TV mientras era entrevistado (VIDEO)

El dirigente del sector transporte Mario Ureña, presidente de la Ruta SO de Santiago Oeste, falleció de manera súbita mientras participaba como invitado en una transmisión en vivo del programa El Café de Diario 55, en República Dominicana.

La propia emisión confirmó el fallecimiento, se detalló que el hecho ocurrió la mañana del 3 de diciembre en Santiago de los Caballeros, justo cuando Ureña hablaba sobre la situación del transporte público y las condiciones laborales de los choferes de la región.

Según la publicación del medio, durante la entrevista el líder choferil sufrió una descompensación repentina que dejó en shock a los presentes en el estudio.

Aunque personal de emergencia acudió rápidamente y se activaron los protocolos de auxilio, Ureña no respondió a las maniobras y murió víctima de un infarto fulminante.

El Café de Diario 55 emitió un mensaje de condolencias en el que lamentó profundamente la muerte de quien fue uno de los fundadores de la Ruta SO y reconoció su trayectoria dentro del gremio transportista.

“Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y a todo el sector transporte de Santiago, que hoy sufre esta pérdida irreparable”, expresó el medio. Supertv55 también destacó el compromiso comunitario del dirigente y deseó paz a su memoria.

Tras confirmarse el deceso, comenzó a circular en redes sociales el video del momento exacto en que Ureña colapsa durante la entrevista. Compañeros del gremio han manifestado su conmoción ante la repentina muerte del líder, mientras las autoridades continúan recopilando información relacionada con el caso.



El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



