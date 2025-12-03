Francia detecta químicos eternos en agua de la llave de forma generalizada

Las autoridades sanitarias francesas han documentado de manera extensiva por primera vez, la presencia de los llamados químicos eternos (PFAS, sustancias perfluoroalquiladas) en las aguas sin tratar y de la llave, y en casos como el del TFA (ácido trifluoroacético) es generalizada, ya que apareció en el 92 % de las muestras.

La Agencia francesa para la alimentación, el medioambiente y la seguridad y salud laboral (ANSES), encargada de desvelar este miércoles los datos del estudio, precisó, no obstante, que las concentraciones de PFAS "en la gran mayoría de las muestras analizadas son inferiores a los límites reglamentarios cuando estos son aplicables".

No en todos los casos existen normativas claras respecto a las concentraciones a vigilar, como en el caso del TFA, que no figura entre los químicos eternos prioritarios que deberán controlarse a partir de este enero, por normativa europea, y sobre el que pesan sospechas de ser perjudicial para el hígado y los embarazos.

El estudio se realizó a partir de unas 600 muestras de agua de la llave y de otras tantas de líquido destinado a ser potable, pero antes de ser tratado, recogidas en Francia entre 2023 y 2025.

Las muestras procedían de puntos de captación que representan, en total, alrededor del 20 % del agua distribuida en Francia, si bien dos tercios de ellas se tomaron en puntos en los que existe un riesgo potencial de contaminación por PFAS.

En el comunicado sobre las conclusiones, la ANSES resalta que la presencia de los PFAS en el agua para el consumo "todavía es insuficientemente conocida" y que solo algunas de esas sustancias son objeto de vigilancia.

Por eso, la agencia condujo este estudio pionero en Francia para "disponer de un inventario" de los agentes presentes actualmente.

En total, los investigadores buscaron 35 PFAS (los 20 de la lista de vigilancia europea y otros 15, incluido el TFA) y encontraron una veintena de ellos en las aguas en bruto y 19 en las de la llave.

De ellos, once están contemplados en la directiva europea y los tres encontrados con mayor frecuencia fueron el PFHxS (21.7 % de las muestras de agua distribuida), el PFOS (19.1 %) y el PFHxA (16.1 %).

La directiva europea establece un límite de calidad de 100 nanogramos por litro para la suma de las concentraciones de los 20 PFAS que incorpora y, en el estudio francés, solo una pequeña proporción de las muestras superaba este valor.

