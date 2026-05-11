Los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzaron ayer su retorno a más de 20 países en vuelos militares y gubernamentales, luego de que el barco atracó en Tenerife, en las Islas Canarias. La operación de desembarco se desarrolló bajo estrictas medidas sanitarias, con pasajeros y personal portuario utilizando trajes herméticos, mascarillas y respiradores para minimizar riesgos de contagio.

Los primeros en abandonar el crucero fueron los ciudadanos españoles, quienes posteriormente fueron trasladados a Madrid y llevados a un hospital militar para permanecer bajo observación médica. Más tarde, un avión con pasajeros franceses aterrizó en París. Durante el trayecto, uno de los cinco ciudadanos franceses presentó síntomas, informó el primer ministro francés, Sebastien Lecornu. Todos los pasajeros fueron puestos en aislamiento estricto y serán sometidos a análisis.

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia permanente sobre el caso. Hasta el momento, tres personas han muerto desde el inicio del brote y cinco pasajeros que habían desembarcado previamente dieron positivo a hantavirus. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud de España y la naviera Oceanwide Expeditions aseguraron que ninguna de las más de 140 personas que permanecían a bordo había mostrado síntomas antes del operativo de evacuación.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que “esto no es otro COVID” y afirmó que “el riesgo para la población es bajo”, por lo que pidió evitar el pánico. Sin embargo, las imágenes del operativo reflejaron la magnitud de las precauciones implementadas. Videos difundidos por medios internacionales mostraron a pasajeros siendo desinfectados antes de abordar los vuelos de repatriación.

Diana Rojas Alvarez, responsable de Operaciones de Salud de la OMS, señaló que los pasajeros mostraron alivio al iniciar el regreso a sus países. “Ha sido estupendo ver a la gente feliz de estar de nuevo en tierra para ser repatriada”, declaró.

La OMS recomendó que los países receptores mantengan vigilancia activa y controles sanitarios diarios. La epidemióloga Maria van Kerkhove explicó que cada nación definirá sus propios protocolos, aunque insistió en que las recomendaciones internacionales son claras respecto al monitoreo y aislamiento preventivo.

Varios gobiernos ya anunciaron medidas estrictas. Reino Unido hospitalizará a sus ciudadanos durante 72 horas antes de ordenar seis semanas de autoaislamiento. Francia aplicará medidas similares. Holanda recibió un vuelo con 26 pasajeros de distintas nacionalidades, incluidos ciudadanos de India, Alemania, Argentina, Bélgica, Guatemala y Filipinas. Los holandeses serán trasladados a sus domicilios en transporte médico y permanecerán en cuarentena durante seis semanas.

En Estados Unidos, el director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, informó que los pasajeros estadounidenses serán trasladados a una instalación especializada de cuarentena en la Universidad de Nebraska para evaluar su nivel de exposición y determinar el riesgo de transmisión.

El hantavirus suele propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de roedores y normalmente no se transmite fácilmente entre humanos. Sin embargo, la variante andina asociada al brote del crucero puede propagarse entre personas en casos excepcionales. Los síntomas pueden aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Mientras continúan las evacuaciones, parte de la tripulación y el cuerpo de una pasajera fallecida permanecerán a bordo del MV Hondius, que zarpará hacia Rotterdam, Holanda, donde será completamente desinfectado.

AP

Estadounidense da positivo; francés, con síntomas

Durante las evacuaciones surgieron nuevos casos: un estadounidense dio positivo al virus, aunque permanece asintomático, y un pasajero francés presentó síntomas durante el vuelo hacia París.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que el pasajero contagiado será trasladado a la Unidad de Biocontención de Nebraska. “El pasajero dio positivo al virus pero no tiene síntomas”, señaló Kayla Thomas, portavoz de The Nebraska Medical Center. Los demás viajeros estadounidenses permanecerán bajo observación y cuarentena preventiva.

En Francia, los cinco pasajeros evacuados fueron aislados tras detectarse síntomas en uno de ellos. El primer ministro Sébastien Lecornu indicó que permanecerán hospitalizados “hasta nueva orden”.

Hasta ahora, tres personas han muerto desde el inicio del brote y al menos cinco pasajeros desembarcados previamente también están infectados. La Organización Mundial de la Salud reiteró que el riesgo para la población general es bajo. “Esto no es otro COVID. Y el riesgo para la población es bajo”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las autoridades mantienen estrictos protocolos de aislamiento y vigilancia sanitaria para los pasajeros repatriados.

AP

Alerta en altamar

Evacuación - Más de 140 pasajeros del MV Hondius comenzaron a ser repatriados desde Tenerife en vuelos militares y gubernamentales hacia más de 20 países.

Más de 140 pasajeros del MV Hondius comenzaron a ser repatriados desde Tenerife en vuelos militares y gubernamentales hacia más de 20 países. Brote - El episodio deja hasta ahora tres muertos y cinco contagios confirmados de hantavirus entre pasajeros que habían desembarcado previamente.

El episodio deja hasta ahora tres muertos y cinco contagios confirmados de hantavirus entre pasajeros que habían desembarcado previamente. OMS - Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró que “esto no es otro COVID” y sostuvo que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró que “esto no es otro COVID” y sostuvo que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. Protocolos - Los desembarcos se realizaron con trajes herméticos, mascarillas y aislamiento estricto para evitar posibles contagios.

Los desembarcos se realizaron con trajes herméticos, mascarillas y aislamiento estricto para evitar posibles contagios. Francia - Un pasajero francés presentó síntomas durante el vuelo de evacuación y fue hospitalizado junto con el resto del grupo.

Un pasajero francés presentó síntomas durante el vuelo de evacuación y fue hospitalizado junto con el resto del grupo. Cuarentenas - Reino Unido, Holanda y otros países aplicarán vigilancia médica y hasta seis semanas de aislamiento preventivo.

Reino Unido, Holanda y otros países aplicarán vigilancia médica y hasta seis semanas de aislamiento preventivo. Estados Unidos - Los pasajeros estadounidenses serán enviados a una instalación de cuarentena en Nebraska para evaluar riesgos de transmisión.

Los pasajeros estadounidenses serán enviados a una instalación de cuarentena en Nebraska para evaluar riesgos de transmisión. Virus - El hantavirus se transmite principalmente por contacto con residuos de roedores; la variante andina puede propagarse entre personas en casos raros.

Virus entre especies

Las zoonosis -enfermedades que se transmiten de animales a humanos- acompañan a la humanidad desde el Neolítico, cuando la agricultura atrajo roedores y la ganadería incrementó el contacto con animales domésticos. La reciente crisis sanitaria en el crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, volvió a poner atención sobre estas enfermedades, de las que existen más de 200 tipos conocidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La viróloga española Margarita del Val explicó que aproximadamente dos terceras partes de las infecciones humanas conocidas tienen equivalente en animales y que “probablemente la inmensa mayoría hayan venido de animales”. Entre las zoonosis más devastadoras menciona la peste que arrasó Europa en el siglo XIV y la viruela, presente desde hace miles de años. También destacó casos recientes como el hantavirus, el coronavirus MERS, la gripe aviar, el virus del Nilo Occidental y el virus Nipah.

Del Val señala que para que un patógeno dé el salto entre especies deben coincidir “varios eventos de azar”: una mutación que permita al virus multiplicarse en humanos y condiciones adecuadas para transmitirse entre personas. Por ello, explica, las cuarentenas siguen siendo fundamentales para romper cadenas de contagio.

La científica también advierte sobre las zoonosis inversas, como ocurrió con el COVID-19, transmitido de humanos a animales. Además, subraya el enfoque de “una sola salud”, que vincula medioambiente, fauna y salud humana. “No podemos esperar a que haya personas en la UCI para reaccionar”, concluye.

EFE

CT