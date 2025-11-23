El presidente estadounidense, Donald Trump, está listo para lanzar la fase dos en Venezuela, utilizando la amenaza del garrote mientras ofrece la zanahoria del diálogo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro , para hacerse a un costado, quizás con un exilio dorado.

El posible punto de inflexión fue revelado por la prensa internacional. Pero también genera preocupación la reciente advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos a las principales aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela, instándolas a la prudencia.

Seis aerolíneas ya cancelaron vuelos hacia y desde Caracas, incluyendo la española Iberia, la portuguesa Tap, la colombiana Avianca, la Caribbean de Trinidad, la brasileña Gol y la chilena Latam.

Según la misma fuente, que habló con cuatro funcionarios estadounidenses, aclaró que no pudo determinar el momento exacto o el alcance de las nuevas operaciones, ni si Donald Trump tomó una decisión final al respecto.

Dos de las fuentes afirmaron que operativos encubiertos probablemente serían la primera parte de la nueva acción contra Maduro.

El magnate ya autorizó a la CIA para este tipo de acciones

La fase dos podría iniciar esta semana, cuando Estados Unidos prevé designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por su presunto papel en la importación de drogas ilegales a Estados Unidos.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, señaló la semana pasada que la designación como organización terrorista "ofrece una serie de nuevas opciones a Estados Unidos".

Trump sugiere acciones contra Maduro pero mantiene abierta la vía diplomática

Trump también afirmó que la designación permitiría a Estados Unidos atacar los activos e infraestructuras de Maduro en Venezuela, aunque reiterando la disposición a buscar conversaciones con la esperanza de una solución diplomática.

Las noticias sobre una inminente acción de Estados Unidos se multiplicaron en las últimas semanas, después de que Washington desplegara importantes fuerzas militares en el Caribe.

La Casa Blanca también había considerado la idea de lanzar volantes anti-Maduro sobre Caracas a través de aviones militares estadounidenses, coincidiendo con su 63 cumpleaños.

La Casa Blanca había evaluado la posibilidad de lanzar volantes con mensajes contra Maduro sobre Caracas, utilizando aviones militares estadounidenses. AP / ARCHIVO

Sin embargo, el líder venezolano celebró sin perturbaciones, y la víspera de la conmemoración apareció en público bailando al son de una canción popular que repetía "plis pitz forever, no crazy war" (en un inglés macarrónico, "por favor, paz para siempre, no una guerra loca"), transmitido en directo por la televisión estatal.

EE