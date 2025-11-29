El líder golpista y presidente de transición de Guinea-Bisáu, el general Horta N'ta, nombró este sábado a su gobierno de transición, que estará encabezado por Ilídio Vieira Té, el nuevo primer ministro, y contará con 23 ministerios y cinco secretarías de Estado.

El jefe de Estado de transición firmó un decreto presidencial, al que tuvo acceso EFE, con el que nombró en total a 28 miembros para su Ejecutivo, de los cuales cuatro formaban parte del gobierno anterior.

El nuevo equipo ministerial incluye figuras como João Bernardo Vieira, dirigente del histórico Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y candidato en las últimas elecciones presidenciales, que asumirá la cartera de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Comunidades, y el brigadier general Mamasaliu Embaló, que dirigirá Interior y Orden Pública.

La Defensa Nacional estará a cargo del mayor general Stive Lassana Manssaly, hasta ahora inspector general de las Fuerzas Armadas, mientras que el exministro de Asuntos Exteriores, Carlos Pinto Pereira, fue designado para Justicia y Derechos Humanos.

Todos los miembros nombrados están vinculados a la candidatura del presidente depuesto, Umaro Sissoco Embaló, quien llegó en la noche de ayer viernes a la República del Congo tras una breve estancia en Senegal, país al que huyó el jueves en un avión fletado por el gobierno senegalés.

El decreto presidencial establece que el nombramiento "entra inmediatamente en vigor".

¿Qué ocurrió en Guinea-Bisáu?

El nombramiento se conoció después de que la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), un bloque regional de doce países, suspendieran a Guinea-Bisáu de todos sus órganos hasta que se restablezca el orden constitucional en el país.

El golpe ocurrió antes de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales del pasado domingo, en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, Fernando Dias da Costa, se habían adjudicado la victoria.

Elegido en 2019, Embaló ha gobernado en medio de constantes tensiones políticas, rivalidades dentro de las fuerzas de seguridad, acusaciones de complots frustrados y sospechas de injerencia militar.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998-1999, 2003 y 2012).

