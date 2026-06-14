Un ataque con drones ucranianos dejó un muerto y tres heridos en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron autoridades locales, parte de la campaña de Kiev para alcanzar objetivos militares y energéticos en el interior de Rusia.

Los restos de un avión no tripulado provocaron un incendio en una terminal marítima, indicó el gobernador Veniamin Kondratyev. No ofreció más detalles, pero medios rusos reportaron daños en una terminal de exportación del mar Negro en la aldea de Volna que distribuye crudo, productos petrolíferos y gas licuado.

El Estado Mayor de Ucrania no realizó comentarios acerca del operativo en Krasnodar, pero señaló que sus fuerzas alcanzaron durante la noche una estación de preparación y bombeo de petróleo en la región rusa de Volgogrado, así como zonas en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, ocupadas por Rusia.

La ofensiva se produjo después que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmara que sus fuerzas habían atacado varios sitios de infraestructura militar y energética en el interior del país vecino, incluyendo una fábrica militar que, aseveró, suministraba componentes para drones y misiles rusos.

Zelenski dijo durante la semana que misiles ucranianos de largo alcance FP-5 Flamingo habían impactado las instalaciones de Cheboksary, en la región de Chuvashiya, a más de 900 kilómetros de la línea del frente.

Por el momento, no está previsto que Zelenski sostenga conversaciones individuales con el presidente estadounidense Donald Trump, quien estará en Evian-les-Bains para la cumbre del Grupo de los Siete, según un alto funcionario del gobierno estadounidense que informó a los reporteros sobre la planificación de la cumbre.

El funcionario habló bajo condición de anonimato conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca.

Trump y Zelenski se reunieron por última vez en diciembre, cuando el presidente ucraniano visitó a Trump en su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y las consiguientes interrupciones energéticas globales han eclipsado el conflicto en Ucrania y han desviado gran parte de la atención de Trump del conflicto en Europa que prometió poner fin rápidamente durante su campaña para la Casa Blanca en 2024.

Por su parte, ataques rusos dejaron nueve heridos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk e incendiaron un mercado local, informaron autoridades regionales.

Rusia atacó tres distritos de la provincia más de 20 veces con drones y bombas aéreas, explicó el jefe regional Oleksandr Hanzha en una publicación en Telegram. Seis personas fueron hospitalizadas, incluido un hombre en estado crítico, añadió.

TELÓN DE FONDO

Un conflicto estancado

Más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, el frente de más de mil kilómetros se mantiene en gran medida estático, y enjambres de drones dificultan los avances. Como resultado, ambos bandos dependen cada vez más de los ataques de largo alcance.

El presidente ruso Vladimir Putin prometió la semana pasada reforzar las defensas antiaéreas luego que ataques enemigos incendiaron una terminal petrolera en San Petersburgo y alcanzaron una base naval cercana, lo que empañó un emblemático foro económico en su ciudad natal.