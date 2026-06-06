El presidente y el primer ministro de Líbano criticaron a Irán por rechazar el más reciente acuerdo de cese al fuego entre el Gobierno libanés e Israel, afirmando que su país no debería ser utilizado por Teherán como una “ficha de negociación” en sus conversaciones con Washington.

Los comentarios se produjeron mientras la fuerza aérea israelí atacó distintas zonas del Sur del Líbano el viernes, que obligó al Ejército libanés a emitir advertencias de evacuación para nueve aldeas, incluida una que estaba dando refugio a miles de personas desplazadas por la guerra.

Los ataques israelíes mataron a nueve personas en seis lugares del Sur del Líbano, informó la agencia estatal de noticias libanesa.

Al referirse a un comunicado emitido un día antes por la Guardia Revolucionaria de Irán, el presidente libanés Joseph Aoun dijo: “No es su trabajo interferir en nuestro país. Rechazo totalmente el comunicado porque nuestra gente (está) siendo asesinada, nuestras casas están siendo destruidas”.

Irán, dijo a CNN, está “utilizando a Líbano como una ficha de negociación en sus negociaciones con Estados Unidos”.

En declaraciones por separado, el primer ministro Nawaf Salam instó al pueblo libanés a anteponer el interés de su país, afirmando que Líbano “no debe seguir siendo un campo de batalla para otros”. Añadió que Irán debería dejar de tratar al Sur del Líbano y a su gente como “una ficha de negociación para mejorar las condiciones de sus conversaciones”.

Irán ha exigido que cualquier tregua duradera abarque también al Líbano. El comunicado de la Guardia Revolucionaria dice que “no habrá calma en la región hasta que los sionistas se retiren de los territorios libaneses ocupados”.

El acuerdo de cese al fuego también ha sido rechazado por el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que exigió una retirada completa de Israel del Líbano. Beirut acusa a Hezbolá de arrastrar al país a la guerra y había intentado desarmarlo antes de las últimas hostilidades.

El acuerdo mediado por Estados Unidos que se alcanzó el miércoles en Washington buscaba dejar separado el tema entre Israel y el Líbano, diciendo que cualquier acuerdo allí debe ser obra directa de libaneses e israelíes “y no a través de ninguna vía separada”.

Aoun señaló que Hezbolá también debería entender que las negociaciones y la diplomacia son la única manera “de salvar lo que queda” del Líbano.

Además de Líbano, Irán exige frenar la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza, donde persiste una crisis de alimentos e insumos médicos que podría provocar una catástrofe humanitaria, señala la ONU.

AP

Las unidades hebreas mantienen su avance pese a la censura de la comunidad internacional. AFP

Teherán exige a Trump liberar activos iraníes

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra depende de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte liberar 24 mil millones de dólares en fondos iraníes congelados, declaró un alto cargo de la República Islámica a la cadena “CNN”.

“Las negociaciones están estancadas y Trump debe desbloquear la situación”, explicó Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en una entrevista con la cadena estadounidense en Teherán.

Rezaei insistió en que “la pelota está ahora en el campo de Trump”.

Según la CNN, Irán ha exigido a Estados Unidos la liberación de 12 mil millones de dólares tan pronto como se firme un acuerdo y otros 12 mil millones en una fase posterior.

La Casa Blanca es escéptica dado que teme que descongelar fondos en una etapa temprana le haga perder una herramienta de presión sobre la República Islámica más adelante.

En la misma entrevista, Rezaei advirtió que Irán “extenderá la guerra” más allá del Golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda la ofensiva, atacando a bases estadounidenses en el Océano Índico, el Mar Rojo o el Mar Mediterráneo.

Ejército de Israel sostendrá su ofensiva para debilitar a Hezbolá

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que enfrenta elecciones a finales de este año, quiere seguir adelante con la ofensiva hasta que Hezbolá deje de representar una amenaza.

Las tropas israelíes han tomado alrededor de una quinta parte del Líbano, avanzando más hacia el Sur del país que en cualquier momento desde el fin de la ocupación israelí de 1982-2000.

Más de tres mil 500 personas han muerto en Líbano desde que comenzó la guerra. Los combates han matado al menos a 29 soldados israelíes y a tres civiles.

CT