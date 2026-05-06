"Están en mis oraciones": El Papa León XIV conmueve a sacerdotes libaneses

El Papa León XIV tomó por sorpresa a 13 sacerdotes del sur del Líbano al unirse inesperadamente a una videollamada desde Roma el miércoles. Durante la conversación, les aseguró que los tiene presentes en sus oraciones y expresó su deseo de que la paz llegue pronto a la tensa frontera con Israel.

Los sacerdotes, pertenecientes a comunidades católicas y maronitas, habían sido convocados inicialmente a una reunión virtual matutina con el embajador del Vaticano en Líbano, el arzobispo Paolo Borgia. Sin embargo, una vez conectados, Borgia les reveló que el pontífice también estaba en la llamada y deseaba dirigirse a ellos personalmente.

Los 13 religiosos de aldeas y localidades como Rmeich, Ain Ebel, Debel y Marjayoun, se llevaron una grata sorpresa.

"(El papa) nos dio paz y sus bendiciones", declaró el padre Najib al-Amil, párroco de Rmeich, quien asistió a la reunión en línea. Añadió a The Associated Press: "Sus palabras fueron tranquilizadoras, sobre todo porque aquí vivimos con una preocupación constante".

Las aldeas cristianas a lo largo de la frontera con Israel se han librado en gran medida de los intensos bombardeos israelíes que han causado una destrucción generalizada en otras partes del Líbano de mayoría chiita. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa en el sur pese a un alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril, ya que Israel y el grupo Hezbollah han continuado sus ataques a pesar de la tregua.

Al-Amil contó que el papa habló en francés con los sacerdotes durante la videollamada, que duró alrededor de un minuto, y los instó a permanecer en sus localidades de origen.

Al-Amil citó al papa diciendo: "Recen conmigo para que prevalezca la paz. Que Dios quiera que la paz esté cerca".

El portavoz del Vaticano no respondió cuando se le pidieron detalles de la llamada. El Vaticano sí indicó que León tenía programada el miércoles una reunión con el embajador de la Santa Sede en Líbano, aunque nunca se divulgan detalles de ese tipo de audiencias.

Cuando el papa Francisco solía llamar al párroco en Gaza —como hacía cada noche durante los ataques de Israel contra el enclave palestino— el Vaticano siempre se negó a ofrecer detalles, y describía la iniciativa como un acto pastoral personal del papa.

Ejército israelí demolió un convento católico en la aldea fronteriza de Yaroun

Unos días antes de la llamada del miércoles, el ejército israelí demolió un convento católico en la aldea fronteriza de Yaroun, según funcionarios.

El ejército sostiene que no ataca intencionalmente instituciones religiosas. Sin embargo, en un comunicado el sábado, afirmó que dañó una casa sin señales religiosas mientras destruía infraestructura de Hezbollah en Yaroun, sin darse cuenta de que se trataba de un edificio eclesiástico.

El ejército israelí señaló que el edificio en Yaroun formaba parte de un complejo que milicianos de Hezbollah habían utilizado en el pasado para disparar cohetes hacia Israel, y difundió fotografías de un edificio intacto en el lugar.

Dos funcionarios locales de Yaroun y una monja que pasó tiempo en el convento en años recientes dijeron a la AP que las fotos publicadas en el comunicado de Israel correspondían a otro edificio junto al convento, que albergaba una clínica y el arzobispado, y que el ejército israelí había arrasado el convento con una excavadora.

La agencia estatal de noticias libanesa también informó que el convento fue demolido.

La demolición ocurrió además días después de que imágenes de un soldado israelí tumbando una estatua de Jesús en la aldea de Debel desataran una condena generalizada.

Los cristianos representan alrededor de un tercio de los 5 millones de habitantes del Líbano , lo que da a la pequeña nación en la costa oriental del Mediterráneo el mayor porcentaje de cristianos en Oriente Medio.

El pontífice voló a Líbano desde Turquía en noviembre, en su primer viaje al extranjero desde que fue elegido en mayo del año pasado. El papa reveló recientemente que lleva consigo una foto de un joven musulmán libanés que había sostenido un cartel dando la bienvenida a León al Líbano. El niño murió durante la reciente guerra de Israel con Hezbollah.

Los católicos maronitas son el mayor grupo cristiano del Líbano y el presidente libanés siempre es maronita, según el acuerdo de reparto de poder del país.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes contra el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra Irán.

Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y lanzó una invasión terrestre del sur del Líbano, capturando decenas de localidades y aldeas a lo largo de la frontera.

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