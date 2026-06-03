Kuwait suspendió temporalmente los vuelos comerciales el miércoles después de que drones iraníes dañaran gravemente el aeropuerto del país y mataran a una persona, la última salva en una serie de ataques de ida y vuelta entre Teherán y Washington que han puesto a prueba un frágil alto el fuego.

Las autoridades de aviación civil de Kuwait indicaron más tarde que el aeropuerto había reabierto parcialmente.

Los ataques se produjeron después de que agencias iraníes semioficiales de noticias dijeran que el país había dejado de comunicarse con los mediadores sobre la extensión de un alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel. Un funcionario regional dijo que Teherán quería que se hiciera cumplir la tregua en Líbano antes de volver a las conversaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó esa afirmación y dijo que las conversaciones continuaban.

Esas conversaciones se han prolongado durante semanas, y los repetidos ataques cruzados en la región del Golfo y la ampliación de la guerra de Israel en Líbano están tensando aún más los esfuerzos.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control férreo sobre el estrecho de Ormuz —una arteria crucial para el petróleo y el gas natural del mundo— y Estados Unidos ha continuado su bloqueo de los puertos iraníes, lo que ha mantenido altos los precios mundiales del combustible y hecho sentir las consecuencias del conflicto mucho más allá de la región.

El portavoz del Ministerio kuwaití de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, dijo que "varios drones hostiles" habían atacado el edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait, dañándolo gravemente e hiriendo a "varias personas".

Más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait dijo que al menos una persona había muerto y otras resultaron heridas.

El aeropuerto había reabierto apenas el lunes después de cerrar al inicio de la guerra. Tras un anuncio inicial de suspensión del tráfico comercial, Kuwait Airways reanudó los vuelos desde otra terminal que no había sido alcanzada. No se operarían otros vuelos, señalaron las autoridades kuwaitíes.

El ejército estadounidense había indicado antes que Irán disparó dos misiles contra Kuwait que se desintegraron en ruta, y que había "derribado múltiples drones" que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses en el país.

El ejército también dijo que fuerzas estadounidenses y bareiníes interceptaron misiles dirigidos al reino del Golfo, que alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Baréin dijo que su ejército había interceptado y destruido tres misiles y varios drones disparados por Irán.

El ejército estadounidense dijo que lanzó ataques contra una estación de control terrestre militar iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques contra Baréin y Kuwait.

La Guardia Revolucionaria, un poderoso cuerpo paramilitar de Irán, reconoció que había atacado el cuartel general de la 5ª Flota y instalaciones militares estadounidenses en otro país, pero no nombró a Kuwait. Dijo que los ataques fueron en represalia por ataques en la isla de Qeshm.

"Habíamos advertido previamente que en caso de agresión, la respuesta sería diferente y más severa, y actuamos en consecuencia", dijo la Guardia en su comunicado.

Un alto diplomático emiratí pidió el miércoles "una posición del golfo (Pérsico) firme, unificada y cohesionada" contra Irán tras los ataques.

"Esta agresión no apunta a un estado específico, sino más bien a todos nosotros", escribió Anwar Gargash en la red social X.

Las agencias de noticias iraníes Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia, informaron que los negociadores de Irán han dejado de comunicarse con los mediadores del alto el fuego mientras aumentaban las tensiones en la lucha separada pero relacionada de Israel contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones, dijo que Irán no se había comunicado en absoluto el martes después de decir que hacer cumplir un alto el fuego en Líbano era necesario para que las negociaciones continuaran.

Trump calificó los reportes de un cese de las conversaciones como "falsos y erróneos".

"Las conversaciones entre nosotros se ha mantenido continuamente, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy", dijo Trump en una publicación en redes sociales. "A dónde conducen, nunca se sabe, pero como le dije a Irán, 'Es hora, de una forma u otra, de que hagan un Acuerdo'".

Las fuerzas israelíes se han adentrado más en Líbano que en cualquier momento en más de un cuarto de siglo —pese a un alto el fuego teórico vigente entre Israel y Hezbollah.

Irán insiste en que cualquier tregua potencial más amplia en la guerra allí también debe sofocar los combates en Líbano.

Trump podría potencialmente presionar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para detener o ralentizar el avance de sus fuerzas, pero Israel y Estados Unidos sostienen que los combates en Líbano están separados de las conversaciones sobre la guerra con Irán.

