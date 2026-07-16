Gobierno de Trump reduce las visas de periodistas extranjeros a 240 días

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves una reducción drástica en la vigencia de las visas para periodistas extranjeros a 240 días, cuando solían ser por varios años. La medida desató preocupaciones relacionadas con la libertad de prensa en Estados Unidos y ante posibles represalias contra periodistas estadounidenses en el extranjero.

La medida, dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), eliminará el sistema de "duración del estatus" , el cual le permite a los periodistas extranjeros permanecer y trabajar en Estados Unidos siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Ese esquema será sustituido por un periodo fijo, aunque las visas podrán prorrogarse.

La agencia sostiene que la medida es necesaria para examinar mejor a los titulares de las visas, pero grupos defensores de los derechos de los periodistas extranjeros se oponen al cambio, asegurando que una estancia significativamente más corta restringiría severamente su capacidad para vivir y trabajar en Estados Unidos.

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La normativa de visa es aún más corta y restrictiva para los periodistas chinos —que no incluye a los procedentes de las "regiones administrativas especiales" de Hong Kong o Macao—, y podría aumentar las tensiones en las ya de por sí complicadas relaciones entre Washington y Beijing, a pesar de que los mandatarios de ambos países han declarado sus intenciones de estabilizar los vínculos.

La decisión se produce en un momento en el que Trump arremete contra las organizaciones noticiosas mediante amenazas y acciones legales dentro del país, y su gobierno endurece las políticas migratorias, aunque los periodistas extranjeros no son considerados inmigrantes.

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La norma entrará en vigor 60 días después de que sea publicada en el Registro Federal. El Congreso puede rechazar una norma, pero es sumamente raro.

"Estamos indignados de que el gobierno de Trump haya limitado de manera cruel la vigencia de las visas para periodistas extranjeros, pasando de un periodo de hasta cinco años a un plazo fijo de ocho meses", indicó la organización de defensa Reporteros con Fronteras en un comunicado. "Este cambio destruye la capacidad de los periodistas internacionales para informar desde Estados Unidos y hace extremadamente difícil que los medios internacionales operen desde aquí, si es que pueden hacerlo".

JM