La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este jueves a cuatro mil 930, tras sumarse 101 nuevos fallecidos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16 mil 740 y 17 mil 907, respectivamente , según este balance difundido en Telegram por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Así mismo, el reporte indicó que las autoridades han atendido a 128 mil 324 familias, mientras que hay 21 mil 210 personas en 107 campamentos transitorios.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

En la actualización del informe se indica que hay 856 edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio, de los cuales 190 colapsaron.

Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado mil 308 réplicas. La última más sentida ocurrió el viernes en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3.9 a diez kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

Esa réplica del pasado viernes provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El Gobierno informó el pasado fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25 mil.

Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado encargada entregará las primeras doscientas viviendas esta semana.

JM