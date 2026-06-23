Gobierno de Trump propone aumentar a más de mil dólares el costo de la ciudadanía estadounidense

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, propuso aumentar el precio de la solicitud de ciudadanía estadounidense de 760 a mil 330 dólares, lo que representa un incremento de 570 dólares. Además, se evalúa eliminar extensiones y descuentos destinados a personas de bajos recursos.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó el lunes un nuevo proyecto que contempla ajustes en las tarifas de las solicitudes de naturalización, elevando el costo del formulario en papel de 760 a mil 330 dólares, mientras que la versión electrónica aumentaría de 710 a mil 280 dólares.

La iniciativa también plantea un incremento de 645 dólares en las tasas para quienes soliciten una reconsideración tras una negativa de ciudadanía.

Buscan eliminar descuentos para solicitantes con bajos ingresos

La propuesta contempla retirar las exenciones de pago y los programas de reducción de tarifas para inmigrantes con ingresos familiares iguales o inferiores al 400 por ciento del umbral federal de pobreza.

No obstante, los cambios no entrarían en vigor de manera inmediata, ya que antes deberán pasar por una fase de consulta pública de 60 días para recibir comentarios y posteriormente avanzar hacia su aprobación definitiva.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó el aumento al señalar que la medida busca cubrir por completo los costos relacionados con el procesamiento de las solicitudes de ciudadanía.

“Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha limitado históricamente las tarifas de los formularios para promover la naturalización, la agencia ya no considera que estas solicitudes deban tener costos más bajos a expensas de otros beneficios migratorios”, detalló el documento de la propuesta.

La medida forma parte de una política migratoria más estricta

El ajuste representa un cambio respecto a administraciones anteriores, que mantuvieron las tarifas de naturalización relativamente bajas con el objetivo de impulsar la integración y facilitar el acceso a la ciudadanía de residentes legales permanentes.

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La propuesta se enmarca en la política migratoria más restrictiva impulsada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, periodo en el que se han reforzado los procesos de evaluación para beneficios migratorios y se ha planteado revocar la ciudadanía a quienes hayan obtenido el documento mediante fraude en sus solicitudes.

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