Se cumplen 10 años. Los sobrevivientes de los ataques en la ciudad de París tratan de sobrellevar el trauma mientras Francia rinde homenaje hoy jueves a las víctimas de los atentados que dejaron más de 130 muertos y más de 400 heridos.

"El décimo aniversario está aquí y las emociones y la tensión están por todas partes para nosotros, los sobrevivientes", afirmó Arthur Denouveaux, de 39 años, presidente de la asociación de víctimas Life for Paris. "Eso nos aísla del mundo en cierto modo, porque estamos muy enfocados en el dolor y en recordar a aquellos que perdieron la vida".

Fue el 13 de noviembre de 2015, cuando nueve hombres armados del grupo Estado Islámico atacaron en pocos minutos varios lugares, en el asalto más mortal que ha golpeado a Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

Atacaron a los aficionados en el Stade de France y a los clientes de cafeterías, terminando con una masacre en la sala de conciertos Bataclan, y mataron a 130 personas. Dos sobrevivientes que posteriormente se suicidaron como consecuencia del trauma físico y mental también han sido reconocidos como víctimas.

El ataque en el Bataclán

Una fotografía tomada al grupo Eagles of Death Metal en el escenario de la sala de conciertos Bataclan en París, momentos antes de los ataques. AFP / ARCHIVO

Denouveaux estaba en el concierto de la banda de rock californiana Eagles of Death Metal en el Bataclan. Desde entonces, se ha dedicado a contar su historia, hablando con los medios y escribiendo libros para evitar que lo sucedido sea olvidado.

"La parte más difícil es el 14 de noviembre, cuando tienes que volver a la vida normal de alguna manera y el dolor sigue aquí, pero el vínculo es un poco más distante", explicó Denouveaux a la agencia The Associated Press.

A las 9:47 de la noche, tres hombres armados irrumpieron en el Bataclan, disparando indiscriminadamente y matando a 90 personas.

Denouveaux escapó cuando escuchó los primeros disparos, arrastrándose hacia la salida de emergencia más cercana.

"Recuerdo arrastrarme sobre cuerpos. Creo que la mayoría de las personas fingían estar muertas y no lo estaban, pero aun así. Y recuerdo algunas caras o al menos algunas expresiones faciales de personas que necesariamente estaban muertas por el ángulo del cuello, por el color de la piel", dijo.

En la calle, ayudó a los desconcertados miembros de Eagles of Death Metal a subir a un taxi.

Denouveaux tiene tres hijas de dos, cuatro y seis años, dice que le tomó un año y muchos medicamentos superar las fases más críticas del trastorno de estrés postraumático.

"Pero desde 2017 diría que no he tenido ataques de pánico, no he tenido nada de eso", comentó. "Pero soy muy cauteloso porque no estoy seguro de que uno se cure del TEPT".

Cambian sede del partido entre Francia y Ucrania

Espectadores se reúnen en el campo del Stade de France en el partido entre Francia y Alemania, después de explosiones en las inmediaciones del estadio, el 13 de noviembre de 2015. AFP / ARCHIVO

La federación francesa de futbol reconocerá a las víctimas cuando el equipo nacional de Francia reciba a Ucrania en un partido clasificatorio para el Mundial de 2026. El partido será en el Parc des Princes en París en lugar del Stade de France, en el suburbio cercano de Saint-Denis, con un minuto de silencio antes del inicio.

El 13 de noviembre de 2015 se convirtió en un hito importante en la historia de Francia, que traumatizó a toda una nación y sacudió el sentido de seguridad del país.

Denouveaux explicó que los sobrevivientes tuvieron que encontrar un nuevo camino en la vida después de los ataques.

"Cuando sobrevives a un ataque terrorista… te desconectas del resto del mundo", dijo Denouveaux. "Hay tres fases de duelo que deben hacerse: el duelo por los que murieron, el duelo por la persona que eras… y el duelo por la imagen que la gente tiene de ti".

Un juicio de varios meses en 2021-2022 llevó a la condena del único miembro sobreviviente del equipo que llevó a cabo los ataques, Salah Abdeslam, quien fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal especial de terrorismo también condenó a otros 19 hombres involucrados.

"Diez años después, cuando le digo a alguien que no sabe: 'Bueno, yo estaba en el Bataclan', la percepción de la persona sobre mí cambia inmediatamente", dijo Denouveaux. "Está la emoción que sintieron ese día, pero también, creo, el miedo de preguntarse '¿Está bien? ¿Puedo hablar con él sobre eso? ¿Cómo hacemos eso?' Y eso, por supuesto, te descoloca".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Trump firma ley de financiación y pone fin al cierre de Gobierno de 43 días en EU

OF