¿Quiénes son los integrantes de la familia Hysa y por qué fueron sancionados por EU?

El Departamento del Tesoro estadounidense y distintos organismos se unen al Gobierno mexicano en contra del grupo criminal 

Por: Tomás Iván García Enciso

"Le agradecemos al Gobierno mexicano por su fuerte colaboración en este esfuerzo" declaraba John K Hurley. ESPECIAL

Este Jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro Estadounidense, señalo como grupo del crimen organizado al grupo Hysa y a otros establecimientos de juego en México. Las sanciones han sido aplicadas como consecuencia de las acusaciones de lavado de dinero para cárteles de droga.

“EU y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector de apuestas en México. Nuestro mensaje para aquellos que apoyan a los carteles es claro: Enfrentarán las consecuencias” declaraba John K. Hurley, el subsecretario del tesoro para terrorismo e inteligencia financiera. “Le agradecemos al Gobierno mexicano por su fuerte colaboración en este esfuerzo” dijo Hurley.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros aplicó sanciones a 27 individuos y entidades relacionadas con el grupo Hysa.

La organización criminal lleva como nombre el apellido de la familia y dentro de los miembros figuran:  Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa, y Fabjon Hysa.

Según el sitio web oficial del Departamento del Tesoro estadounidense, la familia habría utilizado su influencia a través de sus inversiones para ejercer control de varios negocios basados en apuestas, en los que se incluyen restaurantes y casinos para lavar los ingresos, frutos del tráfico de narcóticos.

Esta acción también tiene en la mira a varios individuos y entidades relacionadas con la red de Hysa. La empresa Entretenimiento Palmero, SA de CV, propiedad de Arben, es clave en la “Operacion HOCG´s”. Gilberto Lopez Lopez actúa como su comisionado. Eselda Baku, anteriormente conocida como Eselda Hysa. Figura en la mesa directiva.

Estas son algunas empresas adicionales vinculadas al caso:

  • Bliri S.A. de C.V. (Mexico) 
  • Cucina Del Porto S.A. de C.V. (Mexico)
  • Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)
  • El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico)
  • Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)
  • Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)
  • Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (Mexico)
  • H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)
  • Hysa Forwarders S.A. de C.V. (Mexico)
  • LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (Mexico)
  • LH Rental S.A. De C.V. (Mexico)
  • Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)
  • Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)
  • Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)
  • Rosetta Gaming S.A. de C.V. (Mexico)
  • Hysa Holdings Inc (Canada)
  • Rosetta Gaming Inc (Canada)
  • Rosetta Gaming SP ZOO (Poland)

Entre las sanciones impuestas a estas empresas, la más repetida es la E.O. 1358, una orden Ejecutiva emitida en 2011 por Barack Obama para autorizar sanciones contra organizaciones criminales transnacionales. 

Las implicaciones de esta sanción incluye el bloqueo de bienes e inversiones en las cuales participe el individuo y la adición de dicha persona o entidad a la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. Una lista usada por investigadores de la OFAC y varias entidades gubernamentales para recopilar posible evidencia de crímenes similares.

La FinCEN toma iniciativa para sacar a 10 negocios del sistema financiero de EU

La Unidad de Inteligencia de la Oficina del Tesoro de EU, actualmente se encuentra en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México y han identificado las transacciones de 10 casinos como una clase de transferencia de principal preocupación en materia de blanqueo de capital. Dichos establecimientos han facilitado por años el lavado de dinero para el cartel de Sinaloa.

Los 10 negocios son:

  • Emine Casino, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
  • Casino Mirage, Culiacan, Sinaloa, Mexico
  • Midas Casino, Agua Prieta, Sonora, Mexico
  • Midas Casino, Los Mochis, Sinaloa, Mexico
  • Midas Casino, Guamuchil, Sinaloa, Mexico
  • Midas Casino, Mazatlan, Sinaloa, Mexico
  • Midas Casino, Rosarito, Baja California, Mexico
  • Palermo Casino, Nogales, Sonora, Mexico
  • Skampa Casino, Ensenada, Baja California, Mexico
  • Skampa Casino, Villahermosa, Tabasco, Mexico

