OMS advierte que las olas de calor causan 540 mil muertes al año en el mundo

Más de 540 mil personas mueren cada año debido a las olas de calor, que además afectan a las operaciones de uno de cada 12 hospitales en el mundo, advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio publicado conjuntamente con el Gobierno de Brasil, anfitrión de la actual Cumbre del Clima COP30 en Belém, recuerda además que hasta 3 mil 500 millones de personas podrían estar viviendo en áreas altamente vulnerables al cambio climático.

El riesgo de daños de los hospitales por eventos climáticos extremos como inundaciones, incendios, olas de calor y otros desastres es en la actualidad un 41 % superior a hace 35 años, agrega el estudio.

Sin una rápida descarbonización, el número de instalaciones sanitarias en riesgo podría duplicarse a mediados de siglo, añade el documento.

También admite que el sector de la salud causa un 5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que debe también iniciar una transición acelerada a sistemas más sostenibles.

La OMS subraya que destinar al sector sanitario un 7 % de los fondos para la adaptación climática bastaría para proteger a miles de millones de personas al mantener los servicios de salud climáticos durante eventos extremos.

El informe se publica un día después de que se presentara en la COP30 el llamado "Plan de Acción de Belém para la Salud", primera iniciativa global de adaptación climática enfocada exclusivamente en el área sanitaria.

¿Qué es una ola de calor?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una ola de calor es un fenómeno climático extremo; un episodio de temperaturas anormalmente altas que se mantienen durante varios días o incluso semanas, que afectan a una parte importante de una región o un país.

MV